Fosta vedetă TV recunoaște că nu îi este ușor să fie și mamă și tată pentru Mara, 14 ani, dar optimismul și energia au ajutat-o să se descurce cu brio. “Eu și Mara suntem o echipă. Tati, când a plecat, știa că o să avem grijă una de alta, și asta facem. Nu e ușor să fii părinte singur, dar important este nu să te gândești că ești singur, ci că ești sănătos și că poți să faci anumite lucruri și că trebuie să ai grijă de copilul tău. Și atunci, cumva, totul merge înainte”, ne-a spus Raluca Moianu. Și-a construit pe încredere relația cu Mara și îi este tot timpul la dispoziție, fapt ce le-a apropiat și mai mult în ultima perioadă, de când au rămas singure.

“Mara mă supune la provocări în fiecare zi, deci în fiecare zi există o problemă pe care trebuie să o trecem cu brio. E complicat când ai copil adolescent, dar, în același timp, este extraordinar de frumos. Eu sunt o mamă destul de modernă, ea zice că sunt cool. Colegii ei mă plac foarte tare și ea spune despre mine că sunt mai populară decât ea, uneori, printre colegii ei. Și eu mă bucur de faptul că are încredere în mine, de faptul că și colegii ei mă privesc așa, ca pe o soră mai mare, dar în același timp nu uit că sunt totuși mamă și mai impun restricții, mai creez reguli. În momentul acela devin nepopulară, dar îmi asum”, ne-a povestit ea.

„Nu caut să am o relație”

La un an și jumătate de la decesul fostului soț, Raluca Moianu nu și-a refăcut viața sentimentală. Și recunoaște că a avut nevoie de o perioadă în care să își aline suferința: “Am învățat că, în viață, nu trebuie să mai spui: «Niciodată nu am să fac asta» sau «Eu nu o să mai fac asta». Nu caut în acest moment să am o relație. Am avut nevoie de o perioadă în care mintea mea și sufletul meu să fie împăcate și cumva să trec peste durerea acelui moment. Au fost doi ani foarte complicați, pentru că întâi l-am pierdut pe tata, apoi Mario (n.r. – Marius Ancuța) s-a îmbolnăvit și apoi l-am pierdut și pe el. A trebuit să mă concentrez pe copilul meu și cumva, ultimul lucru la care m-aș fi gândit ar fost să îmi refac viața așa, imediat. E adevărat că a trecut aproape un an și jumătate de la pierderea lui. Dacă, într-o zi, o să vină cineva potrivit în viața mea, atunci, da”, ne-a mai spus Raluca Moianu.

