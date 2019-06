„Sper cu adevărat că sărbătoriţi pe deplin azi cine sunteţi”, a declarat Lady Gaga. Artista este extrem de apreciată de comunitatea LGBTQ, din Greenwich Village, un cartier din Manhattan care a fost, timp de şase zile, în 1969, scena confruntărilor dintre poliţie şi comunitatea gay, care s-a revoltat după ani de represiune, potrivit Agerpres.

„V-aţi născut astfel şi sunteţi superstaruri”, a continuat ea, în aplauzele clor prezenţi, făcând aluzie la hitul său „Born This Way”, devenit un imn al comunităţii gay.

Vedeta americană, îmbrăcată într-o geacă în culorile curcubeului, cu cizme asortate, a salutat progresele uriaşe făcute în ultima jumătate de secol pentru drepturile LGBTQ, reamintind în acelaşi timp provocările cu care se confruntă încă această comunitate.

„Atacurile asupra comunităţii transsexuale devin tot mai frecvente”, a avertizat ea. „Nu voi tolera acest lucru şi ştiu că nici voi”, a subliniat artista.

„Adevărata dragoste este atunci când ai încasa un glonț pentru cineva și știți că eu aș încasa oricând un glonț pentru voi”, a spus Lady Gaga, informează vulture.com.

”True love is when you would take a bullet for someone, and you know I would take a bullet for you any day of the week.”

World Pride din New York este în mod tradiţional una dintre cele mai mari parade gay din lume. Festivităţile vor continua în acest weekend cu concerte susţinute de Madonna şi Grace Jones, înainte de parada care va avea loc duminică pe faimoasa 5th Avenue.

Avocat politizat. Multe state din Europa mizează pentru această funcție pe experți. România merge din nou pe politic: lui Victor Ciorbea îi urmează Renate Weber





Citește mai multe despre Lady Gaga și LGBT pe Libertatea.