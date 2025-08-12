Larisa Drăgulescu, fosta soție și mama copiilor lui Marian Drăgulescu, a ales, în urmă cu mai bine de doi ani, să se retragă din lumina reflectoarelor. În tot acest timp, ea a devenit mamă pentru a treia oară, alături de actualul partener, și s-a concentrat pe propria afacere.

Afacerea din Reșița a Larisei Drăgulescu

Ea a renunțat la viața publică pentru a se dedica familiei, iar după finalizarea concediului maternal, s-a întors la muncă în salonul său. Sprijinul nu îi lipsește, fiind ajutată de partener și de fiica cea mare, care are grijă în mod constant de cel mic. „Da, nu am mai apărut/vorbit public. Probabil de când eram însărcinată.

Trece timpul foarte repede. Luna viitoare cel mic face deja doi anișori. O să înceapă creșa, l-am înscris la creșă. Da, eu mi-am terminat concediul maternal luna trecută deja și mi-am reînceput activitatea la salon. Mă ajută foarte mult fata mea. Ea stă cu el mult. Da, ea stă foarte mult cu el și iubitul meu. Evident.”, a declarat Larisa Drăgulescu pentru Spynews.ro.

Decizia de a părăsi scena publică a fost legată de faptul că expunerea nu îi făcea bine. Această alegere a venit firesc, odată cu întâlnirea partenerului actual, care i-a adus liniște și echilibru. În prezent, Larisa se ocupă de familie și de afacerea sa.

„Am ales să mă retrag pentru că, efectiv, prezența mea în viața publică nu mi-ar fi adus niciun beneficiu. Nu îmi făcea niciun bine. Exact, așa este. Nu, nu mi-a impus nimic iubitul meu, totul a mers de la sine. Probabil că de asta aveam nevoie, să-mi găsesc persoana potrivită care să mă așeze. Sunt liniștită, sunt împlinită. Mă ocup de salon și de copii.”, a mai declarat ea.

Copiii Larisei Drăgulescu

Pe lângă grija pentru mezinul familiei, Larisa se implică activ și în viața celor doi copii mai mari, care trec prin provocările adolescenței și ale studiilor universitare. Ea încearcă să îi motiveze să continue școala și să acorde atenția necesară educației.

„Mă ocup foarte mult și de cei trei copii. Chiar dacă cei mari sunt mari, au nevoi mari. Sunt multe modificări. Ei au școlile lor în continuare. Sunt la facultate. Tot trebuie să mă țin și de capul lor ca să fie și ei cum trebuie în continuare. Pentru că, la vârsta asta la care ei sunt, nu conștientizează cât este de important să meargă în continuare la școală, să dea importanță studiilor.”, a mai adăugat Larisa Drăgulescu, care în continuare e activă pe OnlyFans, platforma cu conținut pentru adulți. Cinci dolari costă pe lună abonamentul pentru contul ei.

