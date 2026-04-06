A fost comandantul Flotei de Nord

Otroșcenko a fost comandantul corpului aerian al Flotei de Nord, poziție pe care o deținea din anul 2013, și a participat activ la operațiunile desfășurate de Rusia în Siria.

Anunțul a fost făcut de Andrei Chibiș, guvernatorul regiunii Murmansk, locul unde se află baza Flotei de Nord.

Avionul s-a prăbușit în munții din peninsula ocupată, provocând moartea tuturor celor 29 de militari aflați la bord, conform raportului Ministerului rus al Apărării.

Moartea lui Otroșcenko a fost raportată inițial pe 2 aprilie de către serviciul în limba rusă al BBC, informație confirmată separat de o rudă a unei alte victime și raportată pe grupurile locale de Telegram.

Avionul s-a izbit de o stâncă

Comitetul de Anchetă al Rusiei a anunțat că a fost deschis un dosar penal în legătură cu prăbușirea avionului, în baza Articolului 351 din Codul Penal rus, care vizează încălcarea regulilor de zbor sau a normelor de pregătire a acestora.

Operațiunile de căutare s-au desfășurat în zona muntoasă unde a avut loc accidentul, fiind implicați investigatori militari, echipe de salvare, polițiști și experți criminaliști, a raportat pe 1 aprilie agenția de stat rusă RIA Novosti Crimeea.

Agenția TASS, citând surse proprii, a precizat că aeronava s-a izbit de o stâncă, neexistând supraviețuitori.

Nu au fost lansate acuzații la adresa Ucrainei cu privire la prăbușire, iar Kievul nu a revendicat nicio implicare în acest incident.

Cel de-al 14-lea general ucis, de când a început răboiul

Otroșcenko este cel de-al 14-lea general rus ucis de la lansarea de către Moscova a invaziei la scară largă în Ucraina.

Pe 6 februarie 2026, generalul-locotenent Vladimir Alekseev (64 de ani) a fost împușcat de mai multe ori, la Moscova, de un atacator care a fugit de la fața locului, relatează The Moscow Times, Meduza și The Kyiv Independent.

„Ucigașul îl aștepta astăzi pe generalul-locotenent al Ministerului rus al Apărării lângă o clădire rezidențială de pe șoseaua Volokolamskoe”, transmite canalul de la Telegram SHOT.

Potrivit unei surse din cadrul forțelor de ordine citate de Kommersant, tentativa de asasinare a avut loc în jurul orei șapte dimineața. Generalul pleca atunci din apartamentul său și era așteptat afară de șofer.

În momentul ieșirii din bloc, acesta s-a „întâlnit un bărbat care, conform rapoartelor preliminare, a intrat în clădire dându-se drept livrator de mâncare”. Generalul a fost rănit la un braț și la un picior, dar și în piept, atunci când a încercat să-l dezarmeze pe atacator.





