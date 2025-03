Larisa a fost nevoită să se interneze în spital mai devreme, după ce a început să se simtă rău. A avut febră, iar medicii au sfătuit-o să nască prin cezariană.

„Suntem bine și eu, și fetița. Sunt puțin obosită, dar bine. Am născut pe 28 februarie, ultima zi din lună. Din păcate, eu cu o seară înainte am intrat în spital pentru că am avut febră, dar e totul bine că mi-am revenit și a decurs normal și bine nașterea”, a spus Larisa Iordache pentru Cancan.

Larisa Iordache și-a dorit să nască natural, însă medicii au decis pe ultima sută de metri că este cazul să o opereze.

„Eu eram programată la operație pentru cezariană pentru că fetița era cu cordonul ombilical în jurul gâtului, iar medicii m-au sfătuit că este mai bine așa. Am născut-o cu o săptămână mai devreme, dar ea este bine. Sfatul medicului a fost să nasc prin cezariană pentru că este măricică. A avut 3,700 kg și 51 de centimetri, a ieșit măricică, seamănă cu tati” , a declarat fosta gimnastă pentru sursa citată.

Gimnasta și soțul ei, Cristian Chiriță, și-au dus astăzi fetița acasă. „Am avut emoții mari, am plâns și eu, și Cristian. A fost foarte emoționant să o văd pe Amira Andreea, așa o va chema. Sunt bine, o să intru curând în ritm. Mă externez astăzi și mergem acasă, toată lumea abia așteaptă să o vadă”, a spus Larisa Iordache.

