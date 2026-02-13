Laura Andreșan a vorbit despre perioada divorțului, spunând că ea a luat această decizie. Artista a explicat și de ce a ales să ia această decizie importantă. Ea a spus că simțea că se pierde pe ea, într-o perioadă grea de doliu când pierduse o persoană dragă din viața ei și dorea să își recâștige libertatea. Laura Andreșan a decis că sănătatea ei emoțională este mai importantă, după ce trecea prin perioada de postpartum, iar relația ei cu artistul deja începuse să fie una dificilă.

După ce Grasu XXL și Laura Andreșan s-au despărțit, viața ei s-a schimbat radical. Acum ea este psiholog și se concentrează pe meseria ei și pe creșterea fiicei sale, Maria, care îi aduce foarte multă bucurie.

„Sper să nu rănesc pe nimeni, în special pe Dragoș și pe Maria când o să fie mai mare. Când va fi mai mare și va vedea înregistrarea asta, o să știe. Eu l-am părăsit pe Dragoș. Eu am plecat, eu am vrut separarea, divorțul, eu am luat decizia.

Ulterior, Dragoș a depus efort, cel puțin așa părea. Încerca să mă readucă în casa pe care o construisem. Dar eu am pus stop, eu am inițiat despărțirea. Eu nu mai sunt femeia care a intrat în relație și care a fost în relația cu Dragoș. În momentul despărțirii eram în postpartum. Tata murise, a fost un doliu groaznic. Noi deja eram în certuri. Eu, dacă nu plecam în acel moment, mă anihilam. Era opțiunea”, a spus Laura în cadrul unui interviu acordat lui Mihai Ghiță, în emisiunea „În Oglindă”.

Mihai Ghiță: Anihilarea înseamnă că ți-ai fi luat viața.

„Da. Eram ori să plec, ori să trăiesc. Și am ales să trăiesc. Acesta este adevărul de la acel moment”, a adăugat Laura Andreșan.

