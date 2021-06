Laura Cosoi s-a fotografiat alăptându-și fata cea mică. „Așa pierzi 500 de calorii pe zi”

Vedeta în vârstă de 39 de ani este mama a două fetițe. Rita a venit prima pe lume, iar în august 2020 a născut-o pe Vera, mezina familiei.

Laura Cosoi a abordat un subiect delicat pe pagina sa de Instagram. A dezvăluit că a alăptat-o și pe Rita și continuă să o alăpteze acum pe Vera. Micuța are deja opt luni, însă mămica o va lăsa să sugă până dă semne că e pregătită de pasul următor.

„Când o alăptez pe Vera, retrăiesc momentele de început cu Rita, clipele speciale de apropiere dintre mamă și copil, care nu pot fi descrise în cuvinte. Pe Rita am alăptat-o 8 luni și pe Vera vreau să o alăptez cât de mult se poate, cel puțin până dă semne că este pregătită pentru înțărcare, deoarece cred în înțărcarea firească, lentă!

Consider că am fost norocoasă că am putut să fac asta, pentru că multe mame, oricât de mult și-au dorit, nu au avut cum. Alăptarea este un subiect delicat și fiecare experiență este unică, însă am convingerea că mamele se nasc cu acest instinct de a face cele mai bune alegeri pentru ele și mai ales pentru puii lor!”, a notat vedeta pe rețelele de socializare.

Laura Cosoi susține că există beneficii în alăptare și pentru copil, dar și pentru mămică. A declarat că o mamă pierde prin alăptare 500 de calorii pe zi.

„Alăptarea nu este un proces ușor, dar când te gândești la beneficii, parcă nimic altceva nu contează. Sistemul imunitar al copilului este primul care are de câștigat și datorită acestui aspect privesc alăptarea ca o investiție sigură în sănătatea copiilor mei.

Dar nu numai a lor, pentru că alăptatul are beneficii și pentru sănătatea mamei. În plus, pierzi și câte 500 de calorii/zi doar prin alăptare, adică intri mai ușor în formă.”, a mai scris ea în mediul online.

Mămicile care o urmăresc pe Instagram pe Laura Cosoi au remarcat poza ei alăptându-și fetița și au reacționat.

„Eu am alăptat până la vârsta de 2 ani a fetei mele și mă bucur nespus de mult că am putut. Mulți ziceau că nu are sens să alăptez atâta timp, dar adevărul este că eu nu regret deloc acest lucru. Acum este o domnișoară drăguță de 19 ani. (…)



Ce frumos!!! Pentru mine, la primul copil, perioada de început a fost taaare grea, dar încurajată de soț, de un consultant în alăptare, greul a trecut și au urmat 30 de luni minunate, magice chiar! (bine… mai puțin unele nopți) Acum, la al doilea copil, totul e atât de ușor și firesc, și frumos! (da… minus unele nopți)”.

