„Mă simt foarte bine, mulțumesc. Iată că acum sunt la Iași, la 7 seara am spectacol. Este practic ultimul spectacol, pentru că după intru în concediu prenatal. Mă apropii de a șasea lună de sarcină și eu, în acest spectacol, sunt amantă, iar o amantă cu burtica la gură, nu prea. Am un costum care mă acoperă bine, deci e totul în regulă. Doamne ajută, mă simt bine, pot să-mi duc la capăt proiectele, dar în realitate aș vrea să am momente mai libere, să mă pot bucura de sarcină mai mult”, a spus Laura Cosoi, pentru Spynews.ro.

„Cumva, fiecare sarcină are particularități, dar, per total, toate au fost foarte ok. Nu am avut riscuri, probleme, iar asta clar a contat enorm și în decizia de a avea mai mulți copii, dar și în faptul că, iată, pot să-mi continui activitatea într-un mod cât se poate de activ și frumos, cu limitări, evident, dar asta mă bucură. Sarcina asta, dintre cele cinci sarcini, dar cel mai bine spun la final, că așa e frumos, e una dintre cele mai ușoare, ca primele două”, a spus vedeta.

În cadrul interviului, Laura a dezvăluit cum s-a simțit pe perioada celor patru sarcini pe care le-a avut până acum. Vedeta și Cosmin Curticăpean sunt părinții a patru fetițe.

Cea de-a treia și a patra au fost puțin mai cu greață și emoțional au fost mai grele. La final de sarcină, la a treia sarcină, cu Lara, am aflat prin luna a șaptea că mama are un diagnostic greu și am și pierdut-o, fiind însărcinată la început cu cea de-a patra sarcină, cu Aida, și a fost un moment greu. Momentul de după ce am născut mi-a fost foarte greu, deoarece mi-a fost foarte dor de mama. Ea mereu mi-a fost alături în momentele cele mai frumoase și mi-a lipsit foarte mult. Acum simt așa ca o încununare a momentelor frumoase, mă bucur foarte mult, am un copil foarte bun deja”, ne-a mai declarat Laura Cosoi.

Laura și Cosmin au aflat sexul bebelușului, însă vor ca acest lucru să rămână secret, inclusiv pentru fetele lor, care vor afla totul cu puțin timp înainte ca mama lor să nască.

„Am aflat ce o să avem, dar le facem fetițelor o surpriză, peste vreo două săptămâni. Ele încă nu știu, iar apoi o să anunțăm peste tot. Era simplu să le spunem, dar eu așa sunt, îmi place simbolistica, îmi place ca nimic să nu fie întâmplător și să marchez momentele importante. Voi naște la mijlocul verii, în iulie. Ne-am gândit și la nume, am o variantă, dar așteptăm să vedem dacă se confirmă în familie. Sunt mai multe păreri, nu poți să hotărăști singur”, a mai zis ea.

