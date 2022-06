În urmă cu mai bine de 10 ani, Laura și Cosmin au decis să formeze un cuplu. Pe atunci, ea era foarte impunătoare și directă, spune că aceste trăsături le avea de pe urma celorlalte relații în care ea era bărbatul. „Deja eu mă simțeam bărbatul din relații. Eu nu mă simțeam așa până nu l-am întâlnit pe soțul meu. Ne-am certat foarte mult în primul an, că eram bossy. Aveam o energie masculină. El era: what? El fiind obișnuit el să fie bărbatul. Mi-a zis după un an: să știi că în relația asta nu vor fi doi bărbați.

Mi-am dat seama că am devenit femeie abia când am fost lângă el. De asta sunt și foarte maternă. M-a făcut să mă văd așa. Maică-mea se uită la mine și îmi zice că nu și-a imaginat că voi fi vreodată așa”, a declarat Laura Cosoi în podcastul lui Mihai Morar.

Chiar dacă au avut certuri la începutul relației, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au trecut peste toate și și-au întemeiat o familie frumoasă. Cu ocazia aniversării lor de 10 ani împreună, ea a transmis: „Au trecut 10 ani, cei mai frumoși, fericiți și plini de însemnătate ani din viața mea. Îți mulțumesc, Cosmin, pentru dragostea nemărginită. Ești iubirea mea toată!”, a scris Laura Cosoi pe contul de socializare.

Laura Cosoi are două fetițe, pe Rita și Vera, iar a treia este pe drum. Ea urmează să nască în câteva zile. „E incredibil chiar și pentru mine, dar iată că am început numărătoarea inversă până la venirea pe lume a surioarei Ritei și Verei. Parcă mai ieri îți spuneam că mi se pare minunat să am încă o dată șansă să aduc pe lume un suflet, iar acum mă pregătesc să nasc – natural, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Ce mă emoționează foarte tare e că fetele au deja o relație cu surioara lor care va veni curând pe lume, iar modul cum își manifestă tandrețea e copleșitor. Spre exemplu, Rita e curioasă și pune tot felul de întrebări: cum mănâncă bebe, cum respiră, dacă ține ochii închiși sau deschiși, dacă doarme sau e trează și multe altele. O pupă, o mângâie și uneori îi cânta. E super implicată în evenimentul acesta din familie! Pe de altă parte și Vera a preluat un pic din comportamentul Ritei. Știe că bebe e în burtică la mami și vine din senin, îmi ridică tricoul și îi da «puși» surioarei”, povestește Laura Cosoi pe blogul ei.

