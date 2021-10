Acum, într-un interviu pentru România TV, Anamaria Prodan face noi dezvăluiri despre averea sa și a soțului. Dacă acum câteva zile a mărturisit că ea și Laurențiu Reghecampf nu au contract prenupțial, vedeta a specifiat acum că înainte de separare, antrenorul și-a luat partea lui de avere fără acordul familiei.

„Averea pe care eu o am este moştenire de la mama mea. Laurenţiu şi-a luat fără acordul nostru părţile lui. În momentul acesta noi rămânem cu tot, iar el rămâne cu ce a luat.”, a declarat Anamaria Prodan.

Impresara, după ce a aflat că Laurențiu Reghecampf are o relație cu o tânără Corina, care îi va dărui un copil, a declarat că l-a iertat. Când a venit vorba despre o împăcare, ea a reacționat: „Niciodată să nu spui niciodată!”.

„Astea sunt nişte lucruri pe care la fel… never say never. Dar dacă mă întrebi acum şi la toată mocirla asta în care eu nu am fost obişnuită să fiu pentru că de când am deschis ochii pe lumea asta, provenind dintr-o familie de învingători şi de oameni foarte serioşi şi foarte lăudată, şi să apar în presă numai şi numai cu realizări… niciodată în mocirlă. Și în momentul ăsta suntem trași cumva, fără voia noastră, în ceva oribil, de-aia încercăm să iesim, să respirăm aer curat şi să uităm ceea ce se întâmplă.”, a mai spus ea pentru romaniatv.net.

Averea Anamariei Prodan și a lui Reghe, după divorț

Într-o emisiune de televiziune, Anamaria Prodan a anunțat ce primește Laurențiu Reghecampf la divorț. Impresarul a explicat că ea și Laurențiu Reghecampf nu au nimic de împărțit de pe urma divorțului și că nu au avut contract prenupțial.

„Toți banii mei sunt moșteniți de la mama mea. Nu avem nimic de împărțit. Laurențiu are salariul lui, dar să nu exagerăm și să spunem că a avut 7 milioane de euro salariu. Dacă pleacă din căsnicie, Reghecampf pleacă cu salariul de la Universitatea Craiova și o casă în America, atât! Anamaria Prodan este milionară! Nu eu, copiii. El? Nu știu. Lumea zicea că va lua jumătate din avere. Nu! Nu avem nimic împreună. Nu am avut contract prenupțial”, a afirmat Anamaria Prodan în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.

Ce spunea Laurențiu Reghecampf despre Anamaria Prodan

Cartea Anamariei Prodan a fost gata înainte de a se afla de divorțul de soț. Având în vedere relația lor apropiată, Laurențiu Reghecampf a avut la dispoziție câteva file pentru a-și scrie gândurile sale despre soție. A avut numai cuvinte frumoase la adresa impresarei, atât pentru felul în care se comporta în viața de familie, cât și pentru viața profesională. „Eu, mai tăcut din fire, ea, vorbăreață și foarte expansivă. Își punea amprenta asupra oricui intra cu ea în contact, fără doar și poate. Nici nu simțeai că te schimbă din rădăcini. (…) M-am întrebat, de multe ori, de unde vine acea putere interioară. Clar de la Dumnezeu, pentru că nu am întâlnit în viața mea un om atât de dârz, de puternic, de luptător, de drept. Anamaria este un exemplu de om adevărat, cum puțini se mai nasc în ziua de azi”, a dezvăluit Laurențiu Reghecampf în cartea Anamariei Prodan, conform Fanatik.

Tot el a recunoscut că relația pe care a avut-o cu Anamaria Prodan i-a schimbat viața din temelii, ea fiind, în fapt, secretul din spatele succesului pe care îl are în fotbal, ca antrenor. „Mi-a dat încredere fără limită, mi-a explicat ce înseamnă imaginea în tabloul unui om perfect. Când am încheiat cariera de fotbalist îmi aduc aminte că am ieșit în grădina casei și, zâmbind, mi-a spus: De azi mergem pe alt drum, o să ajungi cel mai mare antrenor! O să facem tot ce este posibil omenesc ca tu să faci istorie în antrenorat. (…) Cred cu tărie că în soarta oricărui bărbat de succes stă o femeie puternică”, a mai precizat antrenorul de la Universitatea Craiova.

