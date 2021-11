Invitată în emisiunea online a lui Marius Manole, „Întrebarea mesei rotunde”, cântăreața a dezvăluit că ea cheltuie foarte mulți bani, însă cel mai mult a investit într-o casă. Recunoaște însă că achiziționează și multe lucruri fără rost, dar, pe moment, acestea îi aduc bucurie. „Eu sunt cea mai mare cheltuitoare în viață. Eu cred că am o problemă. Maică-mea zice: «Măi, fetiță, tu ai o problemă, trebuie să mergem să o rezolvăm…».

Tu știi ce înseamnă să te duci să cumperi prostii așa? Eu mă duc în magazin și niciodată nu plec fără ceva, să cumpăr ceva, dar eu mai am lucrul acela acasă, înțelegi? Asta e o problemă… Să te ferească Dumnezeu să te duci în supermarket dacă ți-e foame… Eu nu cheltuiesc bani mulți pe lucruri. Toate prostiile, mult și prost. Acum, de când este fiul meu, nu mai este loc… Acum nu vreau să fiu ipocrită… Îți dai seama, că am și lucruri bune și scumpe, recunosc lucrul ăsta, dar nu numai asta.

Adică, cumpăr și lucruri proaste și ieftine. Acum, cea mai mare sumă pe care am cheltuit-o în viața mea cred că a fost pe casă. Mi-am cumpărat o casă, dar în rest sunt un om absolut normal, nu sunt un om care epatează, un om care vrea să arate ce branduri poartă. Nu. Am și haine mai ieftine, am și haine într-adevăr mai scumpe”, a explicat Lavinia Pârva, conform cancan.ro.

Lavinia Pârva e mulțumită de afacerea ei, face haine pentru femei momentan, dar în curând speră să dezvolte, să scoată și haine pentru copii și bărbați. Spunea că are multe comenzi, așa că încasează și sume frumoase de bani. „E o perioadă destul de încărcată, sunt foarte mândră de el și fericită totodată. Mă ocup de acest shop și el îmi ia foarte mult timp”, a spus Lavinia Pârva în luna martie la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Cum s-au cunoscut Lavinia Pârva și Ștefan Bănică jr

Lavinia Pârva, în vârstă de 36 de ani și Ștefan Bănică jr, în vârstă de 54 de ani, s-au căsătorit în 2017 și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au împreună un băiețel, pe Alexandru. Artista a dezvăluit recent, cum și-a cunoscut soțul.

„Prima dată, când l-am cunoscut (n.r. – pe Ștefan Bănică jr), l-am întrebat dacă este machiat”, a recunoscut Lavinia Pârva într-o emisiune online.

Lavinia a vorbit recent și despre zvonul cum că ar divorța de Ștefan Bănică jr. Vedeta a lămurit situația și a recunoscut că familia ei nu are probleme.

„Este un zvon apărut prima oară acum vreun an. Nu există așa ceva, mă distrează astfel de lucruri, chiar nu le luăm în seamă. E o aberație, ferească Dumnezeu. Noi suntem bine, ne concentrăm pe ce avem de făcut și pe creșterea băiețelului”, a declarat artista, pentru Impact.ro.

