Lavinia Petrea are interzis la pregătirile de sărbători: „Nu am loc de mama și de mama soacră, care ar găti nonstop”

De Andreea Romaniuc Archip,

Lavinia Petrea are liber de la job, așa că se va bucura de o escapadă în afara Bucureștiului, alături de persoanele dragi. “Și Crăciunul și Revelionul ne vor prinde la munte, împreună cu familia extinsă, cu părinții și socrii, și cu sora mea, are și ea două fetițe foarte apropriate de vârsta copiilor mei. Noi am fost însărcinate în același timp, de două ori. Și verișorii se iubesc foarte mult și atunci vrem să fie împreună”, ne-a spus știrista.

Are interzis la bucătărie

Mamă a trei copii, vedeta Pro TV le va dedica tot timpul în concediu. Și asta pentru că bunicele au scutit-o de orice fel de pregătiri pentru mesele festive. Așa că partea de gătit va avea loc, dar Lavinia nu va avea nicio contribuție. În schimb se va delecta cu bunătățile pregătite în familie. “Recunosc că nu am loc de mama și de mama soacră în special, care este ardeleancă și care ar găti nonstop și mă bucur încă de asta. Sunt foarte răsfățată din punctul acesta de vedere, da”, a declarat, pentru Libertatea, Lavinia Petrea.

Video: Grigore Alexandru