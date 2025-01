În vârstă de 42 de ani, Lavinia Petrea reușește cu brio să se împartă între cariera ei în televiziune și viața de familie. E căsătorită cu procurorul Romulus Varga și împreună au trei copii. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, ea a făcut dezvăluiri despre familia ei.

De sărbători a stat cu cei dragi. „Am petrecut sărbătorile în liniște. Nu am intrat de mult în an așa liniștit. Am petrecut foarte mult timp cu familia, cu ai mei”, a zis ea, după care a mărturisit cum se menține în formă, după ce a născut trei copii.

„Da, sunt atentă la zahăr, povestea cu zahărul e la ei, doar la ocazii speciale și nici atunci, dacă se poate. Mathias m-a surprins, a început să citească etichetele. Deși el e principalul vizat pentru asta, m-a surprins, e foarte responsabil”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Ulterior, Lavinia Petrea s-a emoționat când a venit vorba despre soțul ei, procurorul Romulus Varga. „Să știi că i-am făcut mai devreme o declarație soțului meu, așa am simțit. Nu o să spun, că e din inimă. Dar mai fac asta. Cel mai simplu era să spun ce am scris, dar e mai intim.

Recomandări Furt la mormântul lui Mihai Eminescu din București, în ziua în care românii au sărbătorit 175 de ani de la nașterea poetului: „Am dat o groază de bani”

Pot să spun, Romulus, că astăzi sunt mai îndrăgostită de tine decât am fost atunci, știi tu când. Sunt recunoscătoare și mă simt norocoasă. Sper să rămână așa lucrurile, în același timp sunt conștientă că lucrurile se pot schimba din diverse motive”. Imediat Cătălin Măruță a intervenit: „Ți s-au umezit și ochii”.

Viața Laviniei Petrea, mamă a trei copii

Într-un interviu mai vechi la PRO TV, prezentatoarea știrilor a spus cum se descurcă cu jobul ei, cu familia. A dezvăluit că își face timp și pentru ea, își dorește să aibă o imagine plăcută pe micul ecran.

„Sunt mai mult organizată decât eram înainte să-i am pe copii. Ei m-au învățat să trăiesc în prezent. Am învățat ce înseamnă să iei decizii și să faci ceva pentru tine acum, nu peste cinci ore, mâine, peste o lună”, a spus Lavinia Petrea în emisiunea „Vorbește lumea”.

Prezentatoarea, care se trezește la 4 dimineața, are un regim alimentar echilibrat și are grijă să facă de trei ori pe săptămână sport. Așa se menține în formă. „Marea provocare dimineața este ce să fac cu cearcănele, ce să fac cu ochii umflați. Nimic nu face minuni peste noapte, de aceea cred că cel mai important este să avem o rutină susținută și un mod de viață sănătos.

Recomandări Contabila-șefă de la Spitalul „Sf. Spiridon” Iași a câștigat mai mult decât colegii medici într-un proiect european contra hepatitei. Din 7,8 milioane de euro, peste 2,4 milioane de euro au mers pe salarii

Merg la sală de cel puțin trei ori pe săptămână cu antrenor. Asta mă și responsabilizează și mă face să mă țin de program. Simt că am nevoie de cineva lângă mine să mă încurajeze, pentru că altfel, cum dau de greu, aș renunța”, a adăugat vedeta PRO TV.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News