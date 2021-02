„Am slăbit foarte repede pentru că am avut foarte multă retenţie de apă. În perioada sarcinii eram aşa ca un ursuleţ. Mă distram şi eu…Mă uitam şi nu-mi venea să cred.

După ce am născut am început să fac pilates, am o profesoară foarte atentă cu mine şi m-a făcut să-mi fie drag să fac sport.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Am avut grijă şi la mâncare şi uşor-uşor am slăbit. Cred că undeva la 25-30 de kilograme”, a spus Lavinia la Pro TV.

Lavinia Pîrva a recunoscut că la un moment dat nu mai avea cu ce să se îmbrace şi s-a gândit să meargă la o croitoreasă. De acolo a venit şi ideea afacerii pe care o are acum.

„Am făcut câteva ţinute şi prietenele mele au fost foarte încântate şi m-au încurajat să fac chiar un business din treaba asta”, a mai declarat Lavinia, potrivit okmagazine.

Citeşte şi:

Un pneumolog român tratează bolnavii de COVID, încă din vară, cu medicamentul pentru astm recomandat zilele trecute de cercetătorii de la Oxford: „Niciun pacient nu a dezvoltat forma severă a bolii”

Incendiu la o școală din județul Vaslui, într-o clădire construită recent. Elevii au fost trimiși acasă

Lista țărilor cu risc epidemiologic a fost actualizată. Ce se întâmplă dacă vii fără test COVID negativ din „zona galbenă”

PARTENERI - GSP.RO VIDEO O fană l-a întrerupt pe Nadal și i-a arătat semne obscene! Reacția genială a lui Rafa

Playtech.ro Diana Șoșoacă a comis-o GRAV! Cum s-a făcut de râs singură, după eliminarea din AUR. Toată România a aflat

HOROSCOP Horoscop 12 februarie 2021. Taurii se întind și cu dorințele, și cu planurile mai mult decât ar trebui

Știrileprotv.ro O femeie gravidă a mers să se vaccineze anti-Covid. Surpriză după ce a născut. Ce au descoperit medicii la copilul ei

Telekomsport Reacţia vehementă a celor de la Başakşehir după ce Sebastian Colţescu a scăpat de acuzaţia de rasism. Pedeapsa incredibilă pe care o cer