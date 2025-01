Lavinia Pîrva și-a deschis sufletul în primul său podcast, oferind o perspectivă sinceră asupra vieții sale personale. Artista a vorbit despre mariajul cu Ștefan Bănică Jr., obstacolele întâmpinate la începutul relației și cum au reușit să rămână împreună din 2013 până astăzi.

Cântăreața a mărturisit că secretul relației lor de durată este lipsa geloziei, esențială în contextul unei industrii pline de tentații. Lavinia a vorbit cu modestie despre viața lor de familie, subliniind că ceea ce îi face speciali este tocmai normalitatea.

„Am citit la un moment dat și mi-a rămas în cap un lucru. Cred că am mai spus asta. Nimeni nu pierde pe nimeni, pentru că nimeni nu deține pe nimeni. Eu așa am plecat la drum, cu acest lucru. Cum ar fi fost ca eu să fiu geloasă pe Ștefan? Ar fi fost ceva rău. E logic că omul ăsta e unul dintre cei mai iubiți artiști, unul dintre cei mai râvniți bărbați.

Dacă aș fi fost geloasă, ar fi durat relația o lună, două, trei, cinci… Cred că nu despre asta este vorba într-o relație. Cred că ține și de omul de lângă tine, adică atitudinea asta pe care eu o am cred că i se datorează și lui”, a mărturisit Lavinia Pîrva în podcastul găzduit de Teo Trandafir.

Recomandări Dosarul polițiștilor-torționari de la Secția 16, condamnați la închisoare. Instanța: „Scopul lor a fost de a pedepsi și de a înjosi”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

„Pe mine soțul meu nu m-a făcut niciodată să simt ceva în neregulă sau să mă simt prost în vreo situație”

Cântăreața mărturisește că soțul ei nu a făcut-o niciodată să nu se simtă respectată și apreciază acest lucru la el. De asemena, Lavinia Pîrva a spus că nu a umblat niciodată în telefonul lui Ștefan Bănică jr. și nici nu o tentează să facă acest lucru.

„Nu știu cum aș fi fost în alt context, habar nu am. Pe mine soțul meu nu m-a făcut niciodată să simt ceva în neregulă sau să mă simt prost în vreo situație. Respectul e unul reciproc și foarte mare și atunci nu e cazul.

Nu e nevoie să căutăm (în telefonul celuilalt – n.red.). E și o chestiune de maturitate. În primul rând ține de omul de lângă tine. Atunci când iubești și omul de lângă tine se poartă cum nu trebuie, să nu folosim alți termeni, normal că suferi. Normal că te doare, normal că poți avea anumite reacții, e firesc”, a adăugat ea.

Recomandări Vasile Coman, liderul grupului de ingineri care a evadat cu iahtul din România comunistă: „Securitatea nu a înțeles când și cum am plecat”

„Mi s-a pus o etichetă și am avut o imagine care nu avea nicio legătură cu mine”

Artista a vorbit și despre începuturile relației lor, inclusiv zvonurile conform cărora ar fi intervenit în mariajul lui Ștefan Bănică Jr. cu Andreea Marin, pe care însă nu le-a confirmat niciodată. Lavinia Pîrva mărturisește că a fost foarte afectată în perioada în care se scria că ar fi fost amanta cântărețului.

„Hai să îți spun un lucru pe care nu l-am mai spus niciodată. Acum niște ani, multicei, am avut o perioadă destul de greuță, pe care nu știam să o gestionez. La un moment dat, am fost depășită de orice situație și am spus așa: «Doamne, vreau să aflu niște răspunsuri, dar care să nu vină din exterior, vreau să vină din interiorul meu». În momentul acela s-a deschis o altă zonă a vieții mele, în sensul că am început să cunosc altfel de oameni, am început să citesc.

A fost chiar în anul în care am oficializat relația cu Ștefan. A fost ceva greu atunci. Ceva greu de dus pentru mine la momentul acela. Eram total nepregătită. Eram un om care nu făcuse rău la nimeni. La momentul acela s-a scris că am făcut, că am dres, că am stat în spatele mașinii, într-un portbagaj. Eu citeam și nu înțelegeam ce se întâmplă. Mi s-a pus o etichetă și am avut o imagine care nu avea nicio legătură cu mine. N-am simțit nevoia să demonstrez nimic și nici acum nu simt. Eu sunt de părere că atunci când un lucru trebuie să fie clar, va fi”, a mai spus solista, potrivit Click!.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News