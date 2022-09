Legătura dintre Dana Coteanu, alias Marijuana, și fiul adoptiv al Luminiței Anghel. „David Pușcaș vine des pe la mine”

„David Pușcaș vine des pe la mine, îl sfătuiesc, când are probleme, sunt și mama lui, dar și mama tuturor. Țin la el, e ca și copilul meu, trebuie să am grijă de el, când e în preajma mea. O cunosc și pe mama lui, pe Luminița Anghel.

Nu știu el ce proiecte muzicale mai are, poate, pe viitor, vom și colabora. Momentan, nici eu nu am mai scos nicio piesă, am unele în lucru”, a declarat Dana Coteanu pentru Ego.ro.

A apelat la psiholog după moartea iubitului ei

Anul acesta, Dana Coteanu a trecut prin clipe grele, după ce iubitul ei, Daniel Burlacu, fost campion la arte marțiale, s-a stins din viață.

„Am un tratament pe care îl fac lunar la psiholog și la psihiatru, sunt mai liniștită acum. M-am mutat de mult din acea casă, unde a murit, după ce a căzut de pe scară și s-a lovit la cap, m-am mutat imediat, nu mai puteam locui acolo. Acum scot lucrurile în noua casă”, a mai declarat Dana Coteanu pentru sursa citată.

