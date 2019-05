Legătura neștiută dintre Dana Rogoz și un semifinalist la Românii au talent

Dana Rogoz a fost colegă de facultate cu Marius Drăguș, unul dintre semifinaliștii de la emisiunea respectivă.

„Am fost colegi de facultate, am jucat împreună, am mâncat zeci de kilograme de cartofi prăjiți și clătite împreună, am râs în hohote împreună și am petrecut unele dintre cele mai importante momente ale vieții împreună. În seara aceasta, prezența în semifinale la Românii au Talent reprezintă un moment important în viața lui, așa că o să îl susțin votându-l. Marius Drăguș este un om cum rar întâlnești, cu ochii aia ai lui care îi sclipesc mereu și cu zâmbetul complice, care ascunde o ironie nouă, cu un simț al umorului unic, extrem de muncitor și pasionat. Un om cu adevărat talentat! MAGITOT”, a explicat Dana Rogoz pe contul său de socializare.



Prima semifinală a celui de-al nouălea sezon Românii au talent, de la postul de televiziune pro TV, are loc vineri, 17 mai 2019.

cea de-a doua semifinală are loc în data de 24 mai. Marea finală a show-ului va avea loc în data de 31 mai. Au fost aleși 19 semifinaliști, cărora li se vor alătura cei cinci concurenți care au primit Golden Buzz. În semifinalele emisiunii au ajuns trupele Acro Duo (acrobaţi), Azeri Brothers (artişti de circ), Dui Sienna (acrobaţi), Corul de Copii al Operei Naţionale, cântăreţii Anton Joseph (24 de ani), Andrei Cheteleş (29 de ani), pianistul Rareş Dumitru Bratu (15 ani), cântăreţii de operă Alin Buruiană (23 de ani), Isabela Stănescu (18 ani), dansatorii Nikol Varga (9 ani), Casiana Oancea şi Alin Mătuşă, Sebastian Petraşcu (36 de ani) şi Andreea Tucaliuc (14 ani), balerina Elena Gibson (42 de ani), magicienii Stevie Starr (56 de ani) şi Magitot (33 de ani), actriţa Anna Senger (31 de ani), artistul de circ Lucian Răducanu (32 de ani) şi barmanul Alexander Shitfanov (31 de ani).

Acestora li se alătură cei cinci concurenţi care au primit Golden Buzz de la membrii juriului şi de la prezentatori: cântăreaţa Ana-Maria Pantaze (38 de ani) – Mihai Petre, dansatoarea Ema Stoian (10 ani) – Andra, dansatorul Kidd Strobe (24 de ani) – Andi Moisescu, cântăreaţa de operă Daniela Machidon (18 ani) – Florin Călinescu şi dansatorul Aris Negoiţă (8 ani) – Smiley Bartoş.

