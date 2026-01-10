Leo, fiul lui Kamara, va fi operat din nou. Cât costă intervenția chirurgicală. „Am reușit să adun banii necesari”

Costurile totale pentru operații și deplasarea pentru intervențiile chirurgicale sunt de 125.000 de euro.

Kamara îi poate susține fiului său, pentru început, prima operație de care are nevoie și pentru care a strâns, cel puțin deocamdată, banii necesari. Aceasta va avea loc în luna martie, în Polonia, ceea ce va mai scădea din costuri.

„Am reușit să adun banii necesari pentru prima operație a lui Leon, am avut și un eveniment, dar nu din evenimentul în sine am reușit, am avut Fundația DMS și o minune care a apărut imediat după eveniment printr-un prieten care mi-a completat banii pentru operație și undeva în martie va fi prima operație a lui Leon, de îndreptare a gleznelor și a genunchilor.

Prima operație este pe partea de ortopedie și este de 38.000 de euro, cu costurile de deplasare și tot ce trebuie. Am scăzut puțin din bani tocmai prin prisma faptului că o să-l operăm în Polonia, nu mai mergem nici la Abu Dhabi, nici în Statele Unite, am reușit să rezolvăm cu doctorul să vină să îl opereze pe Leon chiar în Polonia, ceea ce este excepțional pentru noi pentru că se mai scădea din cheltuieli”, a povestit Kamara pentru Click.

Cea de-a doua operație pe care Leon trebuie să o suporte anul acesta este cea de Rizotomie dorsală selectivă, pentru ca micuțul să poată face primii pași.