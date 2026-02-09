Cândva, o localitate prosperă

Sus, la peste 3.400 de metri în Colorado, SUA, se găsește orașul fantomă Animas Forks. Deși a fost părăsit timp de peste 100 de ani, acesta este astăzi unul dintre cele mai bine conservate orașe fantomă din vestul Statelor Unite.

În jurul anului 1876, Animas Forks era o localitate prosperă, bazată pe minerit. Atunci, satul era format din 30 de cabane, un hotel, un magazin universal, un saloon și o poștă. În total, aici trăiau 450 de oameni.

Viața în aceste condiții era însă dificilă. Un episod extrem a fost legat de un viscol care a durat 23 de zile și a acoperit orașul cu troiene de zăpadă de 7,6 metri. Locuitorii au fost nevoiți să sape tuneluri pentru a se putea deplasa de la o clădire la alta.

Mai există 9 dintre clădirile originale

La începutul secolului XX, când profiturile au început să scadă, viața în Animas Forks a devenit nerentabilă. Astfel, în anii 1920, localitatea a fost abandonată și a devenit un oraș fantomă.

Astăzi, încă mai există 9 dintre clădirile originale, inclusiv cabane și o închisoare. Deși au peste un secol vechime, aceste construcții au fost consolidate în anii 1990 și multe dintre ele pot fi vizitate.

Terenul este în prezent administrat de Bureau of Land Management și este înscris în Registrul Național al Locurilor Istorice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Armata SUA a sechestrat al optulea petrolier încărcat cu țiței în Oceanul Indian: „A sfidat carantina instituită de Trump”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Marcel Ciolacu e căsătorit de aproape 20 de ani cu Roxana și sunt foarte mândri de fiul lor. Femeia e licențiată în Chimie, însă practică altă meserie și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor. Politicianul spunea: „Spre ruşinea mea ajung din ce în ce mai rar acasă!” Refuzul categoric al soției sale
Unica.ro
Marcel Ciolacu e căsătorit de aproape 20 de ani cu Roxana și sunt foarte mândri de fiul lor. Femeia e licențiată în Chimie, însă practică altă meserie și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor. Politicianul spunea: „Spre ruşinea mea ajung din ce în ce mai rar acasă!” Refuzul categoric al soției sale
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Elle.ro
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
gsp
Novak Djokovic a rămas blocat când a văzut reprezentația superstarului de la JO de iarnă: „Ireal! Se întâmplă o dată în viață!”
GSP.RO
Novak Djokovic a rămas blocat când a văzut reprezentația superstarului de la JO de iarnă: „Ireal! Se întâmplă o dată în viață!”
Imaginile care sfidează regulamentul la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.RO
Imaginile care sfidează regulamentul la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Parteneri
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

Sindicaliştii se plâng că zeci de poliţişti care au participat la căutarea lui Emil Gânj nu au fost plătiți
Știri România 09 feb.
Sindicaliştii se plâng că zeci de poliţişti care au participat la căutarea lui Emil Gânj nu au fost plătiți
Tudor Chirilă spune că ministrul Culturii nu înțelege funcția pe care o ocupă: „Nu e doar nepriceput, ci și lipsit de bune intenții”
Știri România 09 feb.
Tudor Chirilă spune că ministrul Culturii nu înțelege funcția pe care o ocupă: „Nu e doar nepriceput, ci și lipsit de bune intenții”
Parteneri
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Adevarul.ro
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Zeljko Kopic l-a lăudat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: „Nu am știut că poate să fie atât de bun”. Decizie în cazul lui Kennedy Boateng
Fanatik.ro
Zeljko Kopic l-a lăudat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: „Nu am știut că poate să fie atât de bun”. Decizie în cazul lui Kennedy Boateng
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Elle.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Unica.ro
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Stiri Mondene 09 feb.
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Power Couple România, 9 februarie 2026. Concurenții trec prin provocări tot mai mari: „Au început să devină grele psihic”
Stiri Mondene 09 feb.
Power Couple România, 9 februarie 2026. Concurenții trec prin provocări tot mai mari: „Au început să devină grele psihic”
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
TVMania.ro
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
ObservatorNews.ro
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Mediafax.ro
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
KanalD.ro
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult

Politic

Ilie Bolojan anunță controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile
Politică 09 feb.
Ilie Bolojan anunță controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile
Ilie Bolojan spune că românii sunt furioși și frustrați fiindcă „nu toată lumea achită nota de plată” / „Va fi mai ușor când nu voi mai fi premier”
Politică 09 feb.
Ilie Bolojan spune că românii sunt furioși și frustrați fiindcă „nu toată lumea achită nota de plată” / „Va fi mai ușor când nu voi mai fi premier”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
La doar 22 de ani e în topul Forbes, cu câștiguri de peste 23 milioane de dolari pe an. Ea este tânăra care a uimit la Jocurile Olimpice de iarnă
Fanatik.ro
La doar 22 de ani e în topul Forbes, cu câștiguri de peste 23 milioane de dolari pe an. Ea este tânăra care a uimit la Jocurile Olimpice de iarnă
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă
Spotmedia.ro
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă