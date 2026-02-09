Cândva, o localitate prosperă

Sus, la peste 3.400 de metri în Colorado, SUA, se găsește orașul fantomă Animas Forks. Deși a fost părăsit timp de peste 100 de ani, acesta este astăzi unul dintre cele mai bine conservate orașe fantomă din vestul Statelor Unite.

În jurul anului 1876, Animas Forks era o localitate prosperă, bazată pe minerit. Atunci, satul era format din 30 de cabane, un hotel, un magazin universal, un saloon și o poștă. În total, aici trăiau 450 de oameni.

Viața în aceste condiții era însă dificilă. Un episod extrem a fost legat de un viscol care a durat 23 de zile și a acoperit orașul cu troiene de zăpadă de 7,6 metri. Locuitorii au fost nevoiți să sape tuneluri pentru a se putea deplasa de la o clădire la alta.

Mai există 9 dintre clădirile originale

La începutul secolului XX, când profiturile au început să scadă, viața în Animas Forks a devenit nerentabilă. Astfel, în anii 1920, localitatea a fost abandonată și a devenit un oraș fantomă.

Astăzi, încă mai există 9 dintre clădirile originale, inclusiv cabane și o închisoare. Deși au peste un secol vechime, aceste construcții au fost consolidate în anii 1990 și multe dintre ele pot fi vizitate.

Terenul este în prezent administrat de Bureau of Land Management și este înscris în Registrul Național al Locurilor Istorice.

