Singura ofertă pentru tronsonul 2 al Magistralei M4

Conform contestației depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), turcii susțin că au fost înlăturați abuziv, încălcând prevederile legale.

Proiectul Magistralei M4, Gara de Nord-Gara Progresul, a atras o singură ofertă, cea a asocierii conduse de Erbașu. Experiența tehnică pentru tuneluri era asigurată de Gülermak, subcontractant și terț susținător. Fără implicarea acestora, cerințele tehnice ale licitației nu ar fi fost îndeplinite.

Turcii afirmă că, în baza unui acord inițial, au convenit să construiască tunelurile la un preț fix de 106 milioane de euro, motiv pentru care au decis să nu liciteze separat.

Acuzațiile făcute de Gülermak

Problemele au apărut după depunerea ofertei. În contestație, Gülermak acuză că Erbașu a cerut documentele de subcontractare fără a completa procentul financiar necesar, motivând că „nu știe încă valoarea totală”.

Ulterior, procentul a fost completat unilateral, rezultând o sumă mult sub prețul inițial convenit. Turcii susțin că au fost presați să accepte o reducere a prețului, sub amenințarea înlocuirii din asociere. Refuzând aceste modificări, Gülermak a notificat autoritatea contractantă, Primăria Sectorului 4, dar a fost înlăturat din proiect.

Deși legislația permite schimbarea unui subcontractant o singură dată, acest lucru poate fi făcut doar dacă acesta nu îndeplinește cerințele asumate.

În cazul Gülermak, specializarea pe tuneluri era confirmată, iar acuzațiile de fals intelectual aduse în contestație complică și mai mult situația.

Reacția autorităților după blocarea lucrărilor

Primăria Sectorului 4, responsabilă pentru proiect, nu a oferit nicio reacție oficială la notificările primite de la Gülermak. Totuși, autoritatea contractantă a acceptat înlocuirea operată de Erbașu.

În contestație, turcii subliniază și o prelungire nejustificată a termenului pentru depunerea DUAE, de la 10 zile la aproximativ 6 luni, fapt care ar fi permis presiuni suplimentare asupra lor și identificarea unui nou terț susținător.

Decizia CNSC și posibilele scenarii

CNSC trebuie să stabilească legalitatea înlocuirii subcontractantului și dacă oferta rămasă îndeplinește cerințele de experiență. În cel mai optimist scenariu, Erbașu și Gülermak ajung la un acord comercial, iar proiectul continuă fără întârzieri majore.

Dacă CNSC dispune reevaluarea ofertei, procedura ar putea întârzia câteva luni. În cel mai rău caz, o constatare de modificare substanțială poate duce la anularea licitației.

Decizia CNSC nu este definitivă. Oricare dintre părți – Erbașu, Gülermak sau Primăria Sectorului 4 – poate ataca hotărârea la Curtea de Apel București, ceea ce ar putea prelungi conflictul cu încă 6-12 luni.

Deși contractul este semnat și faza de proiectare a început, conflictul cu partenerul principal pe tuneluri ridică semne de întrebare asupra viabilității proiectului. În absența unei soluții rapide, viitorul Magistralei M4 rămâne incert.

