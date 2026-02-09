Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”

„Mă mai duc, măi, tată, și acum, pe la păcănele. Aș fi vrut să le las, că uite s-au scumpit toate, și impozitul, mâncarea, medicamentele, dar nu pot. Îmi tot vine să mă duc. Nu te poți abține, e boală pe viață, e clar!

Cum prind niște bănuți, cum mă duc la sala de jocuri. Ideea e că mie îmi place acolo, mă mai văd cu lumea, mai socializez, mai spun un banc, așa ce să fac iarna în casă, sunt un pensionar pe care mulți l-au uitat. Nu prea mă invită lumea la evenimentele sportive sau pe la meciuri.

De-abia aștept să vină vara, ca să merg din nou la terasa familiei din Neptun, să mă întâlnesc cu lumea, cu turiștii, să îi servesc, să le spun bancuri. În plus, mai iau și eu un ban, pe lângă pensie”, a spus Rică Răducanu pentru Click.

Rică Răducanu are o pensie lunară de 2000 de lei, sumă gestionată de soția acestuia. „Nu mai iau eu pensia, o ia soția, ea știe cel mai bine cum să achite tot, facturile și să ne rămână și de mâncare, de medicamente. Nici nu știu dacă mi-au mai mărit pensia, la un moment dat aveam vreo 2.000 de lei, apoi nevasta nu a mai vrut să-mi spună.

Mai îmi dă și mie ceva mărunțiș, de buzunar, din care mai joc la păcănele. Nu joc bani mulți, dar, de-a lungul timpului, dacă e să calculez, am pierdut destui, poate că mii de euro. Soția e o femeie bună, a ținut mereu casa, ea e șefa!

Ne-am mai ciondănit noi, dar nu ne-am dorit niciodată să ne despărțim. Să știți că, de fapt, femeia ține casa. Dacă ea e deșteaptă și se mai face și că nu vede anumite lucruri, e bine, nu e scandal în casă, nu se ajunge la divorț”, a mai recunoscut fostul sportiv.

