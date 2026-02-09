Mai mult,sindicaliștii susțin că polițiștii au fost amenințați cu controale dacă insistă să își ceară banii.

Muncă până la epuizare, răsplătită cu „amenințări”

Potrivit sindicaliștilor, cazul complex al crimei din iulie anul trecut a necesitat un efort logistic uriaș, cu sute de polițiști mobilizați zi și noapte pe teren.

Agenții au renunțat la concediile legale și au lucrat la foc continuu sub promisiunea că orele vor fi plătite sau compensate cu timp liber. Acum, Sindicatul Europol denunță o atitudine „feudală” din partea șefilor direcți.

„Colegii noștri sunt umiliți și privați de drepturile salariale cuvenite, tocmai de șefii care i-au obligat să presteze sute de ore suplimentare. Au fost în imposibilitate de a beneficia de concedii de odihnă, au muncit până la epuizare inclusiv în zilele libere”, se arată în comunicatul Europol.

Acuzații directe la adresa șefului SIC

Principala țintă a nemulțumirilor este comisarul șef Bogdan Roșiu, actualul șef al Serviciului de Investigații Criminale (și adjunct al IPJ pe linie de Ordine Publică la momentul crimei).

Sindicaliștii relatează că, în cadrul unei ședințe de „detensionare” organizate pe 5 februarie 2026, dialogul s-a transformat în intimidare.

Șeful SIC ar fi sugerat că polițiștii care „îndrăznesc” să solicite plata orelor legale „vor avea parte de controale și repercusiuni venite din partea IGPR”.

„Cine permite unui șef să trateze oamenii ca pe niște cifre în statistici și să îi mențină în teroare?”, întreabă retoric reprezentanții sindicatului.

Reacția IPJ Mureș: „Se va reanaliza situația”

În urma acuzațiilor publice, IPJ Mureș a emis un punct de vedere în care confirmă ședința din 5 februarie și existența restanțelor.

„S-a constatat că unii dintre polițiști au rămas cu ore suplimentare care nu au fost compensate cu timp liber corespunzător. Astfel, fiecare caz în parte va fi reanalizat și se vor dispune măsuri conform prevederilor legale”, a transmis IPJ Mureș luni seară.

Crima care a oripilat România

Conflictul are la bază ancheta privind faptele lui Emil Gânj, un recidivist periculos din Miheșu de Câmpie.

În luna iulie a anului trecut, Emil Gânj și-a ucis concubina cu un topor, i-a incendiat cadavrul și casa, apoi a dispărut.

Gânj a fost trimis în judecată în octombrie pentru omor calificat cu premeditare, distrugere și profanare de cadavre.

Deși a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă,bărbatul este în continuare dat în urmărire generală, fiind subiectul uneia dintre cele mai vaste operațiuni de căutare din istoria recentă a IPJ Mureș.

