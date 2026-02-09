Cantități importante de precipitații în Oltenia

Intervalul 9 februarie, ora 10.00 – 11 februarie, ora 10.00 aduce precipitații sub formă de ninsoare, intensificări ale vântului și temperaturi scăzute. În sud-vestul țării, în special în Oltenia, se vor acumula cantități de apă între 5 și 10 l/mp, iar izolat până la 15-20 l/mp. Stratul de zăpadă va ajunge la grosimi de 5-15 cm. Ninsori slabe sunt așteptate și în sudul și centrul țării, unde există riscul formării poleiului sau ghețușului.

Vântul va avea intensificări locale în sud-vest, sud, est și în centrul țării, cu viteze de 45-50 km/h. În zone montane din Carpații Meridionali, rafalele vor depăși 70-90 km/h, viscolind temporar ninsoarea și reducând vizibilitatea. Temperaturile vor fi sub media climatologică în regiunile extracarpatice și local în centrul țării.

Cod galben de ger în Moldova și estul Transilvaniei

În perioada 9 februarie, ora 10.00 – 10 februarie, ora 10.00, Moldova și estul Transilvaniei vor înregistra temperaturi cu 6-9 grade mai scăzute față de valorile normale. Temperaturile diurne vor fi cuprinse între -7 și -3 grade, iar în noaptea de 9 spre 10 februarie se va instala gerul, cu minime între -14 și -10 grade.

Foto: ANM

Vânt și viscol în Banat și Carpații Meridionali

Pentru intervalul 9 februarie, ora 15.00 – 10 februarie, ora 20.00, sudul Banatului și extremitatea vestică a Carpaților Meridionali vor fi afectate de vânt puternic și viscol. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Foto:ANM

La altitudini de peste 1200 m, viteza vântului va depăși 70-90 km/h, reducând semnificativ vizibilitatea.

De asemenea, este cod galben de vânt puternic, până marţi după-amiază, în sudul Banatului.

”Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…70 km/h, viscolind temporar ninsoarea. În extremitatea vestică a Carpaţilor Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1200 m, rafalele vor depăşi 70…90 km/h, va fi viscol şi vizibilitate redusă”, a transmis ANM.

Sunt vizate judeţele Bacău, Botoşani, Covasna, Galaţi, Harghita, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vrancea şi Vaslui.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru perioada 9 februarie – 9 martie 2026.























