Şeful Guvernului a subliniat că este necesar să se definească clar criteriile de scutire de taxe locale, precizând că acestea nu ar trebui să includă maşini puternice sau imobile de lux.

În cadrul unei intervenţii la Digi24, luni seară, premierul a răspuns solicitărilor asociaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, care au cerut revizuirea deciziei de retragere a facilităţilor fiscale pentru această categorie.

Acesta a explicat că, în România, persoanele cu dizabilităţi, alături de pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei, beneficiază deja de scutiri la plata contribuţiilor de sănătate.

„Aveau şi alte drepturi, scutirea de impozite pe proprietate, în totalitate, ceea ce, datorită numărului foarte mare, 957.000 de persoane din această situaţie, ne-a dus la un efect în care o bună parte, aproape 10% din fondul imobiliar al României, nu plătea impozite pe proprietate”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a atras atenţia asupra impactului financiar generat de aceste scutiri, menţionând că o analiză „corectă şi cinstită” ar putea conduce la limitarea beneficiilor, cum ar fi scutirea doar pentru o locuinţă de dimensiuni rezonabile sau o maşină cu o capacitate cilindrică redusă.

„Dacă ai un jeep, dacă ai foarte multe proprietăţi, impozitul pe proprietate, indiferent cine este proprietarul, o persoană sau alta, este contribuţia ta ca persoană la ceea ce înseamnă utilităţile pe care ţi le duce primăria”, a explicat prim-ministrul.

Ilie Bolojan a indicat că autorităţile trebuie să decidă dacă această analiză poate fi realizată anul acesta sau anul viitor, subliniind importanţa unei verificări amănunţite a certificatelor de handicap emise în trecut.

„Eu voi fi întotdeauna foarte precaut să generez nişte aşteptări care nu pot fi onorate şi aş vrea să mai punctez un lucru: în această perioadă ceea ce trebuie să facă statul român este să verifice treptat, treptat certificatele care au fost date de-a lungul anilor pentru anumite tipuri de boli”, a spus premierul.

Acesta a adăugat că verificările preliminare au relevat un număr semnificativ de certificate emise în mod necorespunzător, ceea ce a extins considerabil baza de beneficiari.

„Din verificările care au fost făcute cel puţin acum a rezultat că există un număr, din păcate, destul de important de certificate care nu au fost eliberate în bună regulă. Şi atunci, în loc să poţi să dai un sprijin direct celor care într-adevăr sunt netransportabili, care au probleme foarte grave, dar care ar fi într-un număr suportabil pentru România, plaja de beneficiari s-a extins foarte mult şi oameni care în condiţii normale n-ar trebui să beneficieze de aceste drepturi practic le consumă rezerva pe care ţara asta o are pentru această categorie”, a declarat Ilie Bolojan.

