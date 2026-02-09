Desfășurare de forțe după un apel la 112

Alarma a fost dată de un trecător, care a observat elementele suspecte pe nisip și a apelat serviciul de urgență 112.

Imediat, la fața locului au fost direcționate echipe mixte formate din polițiști, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN) și ofițeri ai Serviciului Român de Informații (SRI).

Poliția a instituit rapid un perimetru de siguranță, interzicând accesul civililor în apropierea resturilor, pentru a elimina orice risc potențial.

Ministrul Apărării: „Apa a adus resturile la mal”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat incidentul într-o intervenție la Antena 3 CNN, precizând că obiectele nu au căzut recent, ci au fost purtate de curenții marini până la țărm.

„Apa a adus la mal niște resturi. Este sigur că a fost adusă de apă”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Oficialul a explicat că prioritatea zero a anchetatorilor este recuperarea componentelor electronice intacte, esențiale pentru a reconstitui „cutia neagră” a aparatului.

„De multe ori, pe zonele electronice care mai rămân pe drone se poate descompune traseul acestor drone: când au fost lansate, pe ce traiectorie au zburat, când au fost doborâte, dacă au picat singure pentru că au rămas fără combustibil sau dacă au fost lovite în zona apelor internaționale”, a detaliat Radu Miruță.

Ancheta, preluată de SRI

Investigația a fost preluată de specialiștii pirotehniști și de experții SRI.

Aceștia urmează să stabilească natura exactă a aparatului – dacă este vorba despre o dronă aeriană sau una navală de suprafață – și, cel mai important, dacă epava conține materiale explozive active care ar putea pune în pericol siguranța publică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE