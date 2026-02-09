Primul server Minecraft din lume dedicat credinței ortodoxe

Catedrala Națională, un „simbol al credinței, sacrificiului și memoriei naționale”, a fost recreată în Minecraft, susține creatorul serverului, potrivit Basilica.

„Această reconstrucție surprinde amploarea impresionantă a catedralei reale, de la interiorul vast și cupola impunătoare până la iconografie, candelabre și detalii arhitecturale, toate recreate cu acuratețe și cu respect pentru tradiția ortodoxă”, a transmis creatorul serverului de Minecraft, într-o postare pe pagina sa de Instagram.

Această catedrală există pe primul server Minecraft dedicat creștinismului ortodox din lume, Orthocraft: „un loc construit în jurul credinței ortodoxe, arhitecturii sacre, istoriei și comunității. Explorează tu însuți această catedrală, descoperă multe alte construcții ortodoxe din întreaga lume sau alătură-te serverului și începe să-ți creezi propriile biserici, mănăstiri și orașe”, a mai adăugat acesta, postând mai multe imagini.

Un spațiu virtual în care credința este exprimată prin creație

Cei interesați se pot alătura comunității și pot contribui la reconstruirea de spații inspirate din patrimoniul creștin, potrivit publicației citate. Serverul „Orthocraft” poate fi accesat gratuit de către toți jucătorii Minecraft.

Serverul este considerat primul din lume dedicat exclusiv credinței creștin-ortodoxe, arhitecturii sacre, istoriei și vieții comunitare creștine. Inițiativa își propune să aducă tot mai multe persoane într-un spațiu virtual în care credința este exprimată prin creație și respect față de tradiția creștină.

Catedrala Mântuirii Neamului, situată în București, este, în prezent, închisă publicului pentru continuarea lucrărilor la interior. Edificiul a fost deschis temporar pentru vizitare în perioada sărbătorilor de iarnă. Programul liturgic obișnuit continuă să se desfășoare la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului și la Catedrala Patriarhală istorică.

Minecraft este, în esență, un uriaș set de LEGO digital. Lansat oficial în 2011, a devenit cel mai bine vândut joc video din istorie, fiind adorat deopotrivă de copii și adulți.

Minecraft este un joc de tip sandbox (lume deschisă), ceea ce înseamnă că nu are un scop final impus sau o poveste liniară pe care trebuie să o urmezi. Jucătorul este liber să exploreze o lume formată aproape în întregime din cuburi/blocuri. Jocul este axat pe creativitate și construcție, permițând jucătorilor să construiască, folosind o multitudine de cuburi, într-o lume tridimensională.

