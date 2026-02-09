De la Japonia și Turcia, până în Germania, SUA și Australia, fostele penitenciare devin hoteluri exclusiviste, unde istoria este păstrată, dar reinterpretată.

Japonia: o fostă închisoare pentru minori devine hotel de lux

În iunie 2026, lanțul HOSHINOYA va deschide un hotel într-o fostă închisoare juvenilă din Nara, construită în 1908, în perioada Meiji. 

Clădirea a funcționat ca penitenciar până în 2017 și este clasificată drept Proprietate Culturală Națională Importantă.

Camera din Hotelul HOSHINOYA Nara, din Japonia
Cameră din hotelul transformat în închisoare, în Japonia. Foto: hoshinoresorts

Hotelul va avea 48 de camere, fiecare realizată prin unirea a nouă până la unsprezece foste celule. Fațada din cărămidă roșie și structura internă din oțel au fost păstrate pentru a conserva atmosfera originală, fără a crea senzația de claustrare.

Fosta aripă de detenție va găzdui un restaurant japonezo-francez, iar Muzeul Închisorii Nara se va deschide în aprilie, oferind vizitatorilor acces la istoria locului. 

Zona este completată de atracții celebre precum Parcul Nara și templul Todai-ji, inclus în patrimoniul UNESCO.

Istanbul: închisoarea dizidenților, transformată în Four Seasons

Construit în 1918 de arhitectul Mimar Kemaleddin Bey, actualul Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet a funcționat ca închisoare până în 1969. 

Aici au fost încarcerați intelectuali, scriitori și jurnaliști, iar unele dintre cele mai importante opere ale literaturii turce au fost scrise între zidurile sale, inclusiv „Peisaje umane din țara mea” de Nazım Hikmet Ran și „Salonul 72” de Orhan Kemal.

Hotelul Four Seaons Sultanahmet, Istanbul
Hotelul Four Seasons din Istanbul a fost închisoare pentru dizidenți Foto: Four Seasons Istanbul

După o altă scurtă perioadă ca închisoare pentru infractori politici în anii 1980, a trecut printr-o renovare amplă, și a fost redeschisă drept hotel în 1996. Astăzi, dispune de 65 de camere și suite spațioase, un centru spa cu hamam tradițional, restaurante și baruri, fiind situat la câțiva pași de Hagia Sophia și Palatul Topkapi.

Germania: Hotel Liberty, simbol al libertății

În orașul german Offenburg, o fostă închisoare din anii 1840, care a găzduit prizonieri politici în timpul Revoluției din Baden (1848), a fost transformată în Hotel Liberty.

Redeschis în 2017, hotelul are 38 de suite, iar fostele uși ale celulelor sunt expuse decorativ, lângă fiecare suită.

Halul hotelului Liberty din Germania
Hotelul Liberty, transformat dintr-o închisoare, a fost deschis în 2017. Foto: hotel-liberty.de

Arhitectul Jürgen Grossmann a conectat cele două foste aripi ale închisorii cu un cub de sticlă care servește acum drept recepție a hotelului.

Restaurantul poartă numele sugestiv Wasser&Brot, o trimitere ironică la dieta deținuților, apă și pâine.

Offenburg este și poartă de intrare către Pădurea Neagră din Germania, ideal pentru turiști care vor să facă drumeții.

SUA: celebra închisoare din Boston devine hotel de lux

Fosta închisoare de pe Charles Street din Boston, deschisă în 1851, funcționează astăzi ca The Liberty, a Luxury Collection Hotel. Clădirea a funcționat ca închisoare până în 1990 și a fost transformată în hotel în 2007.

Atriumul luminos, curtea de exerciții transformată în spațiu verde și celulele păstrate în restaurant sunt elemente-cheie ale designului.

Lobby-ul Hotelului Liberty din Boston, SUA
Lobby-ul hotelului Liberty din Boston Foto: libertyhotel.com

Hotelul oferă tururi săptămânale despre istoria penitenciarului și este situat în cartierul istoric Beacon Hill, aproape de Boston Common și Charles River.

Australia: wellness într-o închisoare infamă

În Melbourne, fosta închisoare Pentridge, care a funcționat între 1851 și 1997, găzduiește astăzi The Interlude, un hotel boutique cu doar 19 suite. De asemenea, aici se găsesc diverse restaurante și baruri, un cinematograf și chiar o locație pentru nunți.

Fiecare cameră a hotelului a fost creată prin unirea a patru sau cinci celule.

Hotelul se promovează drept „prima retragere urbană de wellness din lume într-o închisoare transformată”, având ca piesă centrală o piscină subterană. 

Piscina subterană a hotelului The Interlude din Australia
Închisoarea Pentridge din Australia, transformată în hotelul cu piscină subterană The Interlude. Foto: Facebook/ The Interlude

Oaspeții pot afla mai multe despre istoria închisorii într-un tur al închisorii Pentridge.

Înainte de deschidere, situl a fost purificat ceremonial de reprezentanți ai poporului Wurundjeri, pentru care zona este sacră.

Transformarea închisorilor în hoteluri de lux demonstrează cum arhitectura istorică poate fi valorificată fără a șterge trecutul. Aceste proprietăți oferă turiștilor nu doar confort, ci și o experiență unică, în care istoria, designul și exclusivitatea se îmbină într-un mod spectaculos.

