Audițiile au debutat luni, de la ora 16.00, și se desfășoară pe parcursul a trei zile, concurenții interpretând piesele live, în fața juriului. Transmisiunile pot fi urmărite nu doar pe platforma TVR+, ci și pe radioromania.ro și bucurestifm.ro, iar piesele vor fi publicate pe canalul oficial de YouTube al TVR.

Gazdele „Atelierului deschis Eurovision 2026” sunt Laura Fronoiu și Marius Popa, prezentatorii Matinalului TVR, alături de Alexandra Gavrilă și Iulian Selea, protagoniștii emisiunii „Tonomatul de pe 2”, și Răzvan Petre, realizator Radio România. Aceștia vor transmite din backstage emoțiile concurenților și vor comenta desfășurarea semifinalei.

În concurs au rămas 67 de piese, după ce artista Zya, cu piesa „Cu a mea”, s-a retras din motive personale, independente de Televiziunea Română.

Semifinaliștii sunt evaluați de un juriu format din Andreea Bălan, Andrei Tudor, Marius Dia, Cristian Tarcea (Monoir), Elena Popa, Doru Ionescu și Cristian Marica Rădoi, profesioniști cu experiență în muzică, producție, radio și televiziune.

Sesiunile de audiții au loc luni de la ora 16.00, iar marți și miercuri de la ora 11.00.

Finaliștii Selecției Naționale vor fi anunțați joi, 12 februarie, în cadrul Telejurnalului de la ora 20.00, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro.

Marea Finală va avea loc pe 4 martie, în studiourile TVR, când juriul va alege reprezentantul României la Eurovision Song Contest 2026.

România va concura pe 14 mai 2026, în prima parte a semifinalei a doua, la Eurovision Song Contest, care se va desfășura la Viena, sub sloganul „United by Music”. Finala competiției este programată pe 16 mai.

La ediția din acest an participă 35 de țări, iar ediția precedentă a fost câștigată de Austria, prin artistul JJ, cu piesa „Wasted Love”.

La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

