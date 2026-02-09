Greșeala măruntă care dă peste cap îmbarcarea

„Mulți pasageri își pun rucsacurile și gențile mici în compartimentele de deasupra scaunelor, deși acestea ar trebui plasate sub scaunul din față, dacă nu stau la un rând cu ieșire de urgență”, explică Herder. Ea adaugă că echipajul de cabină încearcă să corecteze această greșeală prin anunțuri, însă „mulți pasageri nu ascultă sau nu știu și cred că totul trebuie să meargă în compartimentele de deasupra”.

Această greșeală aparent minoră poate cauza probleme mari. Compartimentele se umplu rapid, iar bagajele mai mari, care ar trebui să fie plasate acolo, ajung să fie mutate în cală. „A face față pasagerilor poate fi destul de dificil”, spune Herder, în vârstă de 31 de ani. Ea subliniază că, împreună cu colegii săi, poate identifica potențialele surse de probleme încă de la îmbarcare.

Semnalele de alarmă observate de echipaj încă de la îmbarcare

„Ne dăm seama din primele momente, din felul în care salută, dacă o persoană ar putea crea probleme în timpul zborului. De exemplu, dacă cineva este furios din cauza întârzierilor sau are un comportament nesigur cauzat de consumul de alcool”, explică însoțitoarea de bord. „Acestea sunt semnale de avertizare pe care le transmit imediat colegilor mei de echipaj.” În astfel de cazuri, membrii echipajului comunică discret între ei.

De asemenea, însoțitoarea de bord afirmă că poate recunoaște cu ușurință pasagerii experimentați de cei ocazionali. Cei din urmă, de exemplu, după aterizare „devin nerăbdători și se ridică înainte ca semnul centurii de siguranță să fie stins. Uneori deschid compartimentele superioare în timp ce avionul încă rulează pe pistă”, explică Herder. Aceasta subliniază importanța respectării regulilor pentru evitarea incidentelor neplăcute și pentru o călătorie mai confortabilă pentru toți pasagerii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE