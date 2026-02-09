La Curtea de Apel Alba Iulia a avut loc luni, 9 februarie, primul termen, în a doua fază de judecată, în dosarul crimei de la Sibiu, unul dintre cele mai mediatizate și mai controversate cazuri de omucidere petrecute în România în ultimii ani. 

Instanța a amânat judecarea apelului pentru a fi citată legal și fosta parteneră a omului de afaceri, Adriana Viliginschi, arestată preventiv într-o altă cauză

Adriana Viliginschi, fosta parteneră a omului de afaceri, Adrian Kreiner a fost reținută de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Femeia este imbracata intr-o geaca bej si este escortată de un politist si un cameraman
Adriana Viliginschi, fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, a fost reținută de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Foto: turnulsfatului.ro

La acest termen a fost prezent și Cosmin Zuleam, prins și adus în țară, în urmă cu două săptămâni, din Indonezia. Bărbatul, condamnat de instanța de fond la 30 de ani de închisoare. a solicitat să fie menținut în stare de arest preventiv.

Inculpatul Laurențiu Ghiță a repetat ceea ce a susținut și în faza de fond a procesului, respectiv că Zuleam este autorul crimei. Atât Ghiță, cât și Marian Cristian Minae, condamnați la închisoare pe viață, au afirmat că au fost prezenți în locuința din Sibiu doar cu scop de jaf, iar fapta de omor a fost comisă de Cosmin Zuleam. 

„Mulțumesc lui Dumnezeu că după doi ani și jumătate, adevăratul criminal a fost prins. Noi (Ghiță și Minae – n. red.) am fost condamnați pentru a mulțumi presa”, a spus, în fața judecătorilor, Laurențiu Ghiță.

Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae (în spate, în gri) au fost condamnați pentru uciderea lui Adrian Kreiner. In foto, doi ofiteri de politie duc la audieri un barbat imbracat in negru si unul in gri in spatele celui in negru
Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae (în spate, în gri) au fost condamnați pentru uciderea lui Adrian Kreiner. Foto: Daniel Dancea

Avocat: „Situația este una inedită”

Bărbatul a mai susținut, la ieșirea din sala de judecată, că Adriana Viliginschi este implicată și că aceasta se cunoștea cu Cosmin Zuleam, înainte de jaful urmat de crimă, din noaptea de 5/6 noiembrie 2023. „Ea este sută la sută, a făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi”, a răspuns Ghiță la întrebările jurnaliștilor. 

Cei doi au cerut să fie lăsați în arest la domiciliu, dar judecătorii au dispus prelungirea măsurii preventive pentru toți cei trei bărbați acuzați de omor calificat. La proces a fost prezentă și Vanessa Kreiner, fiica omului de afaceri. Avocatul acesteia a spus că vor urma, pe parcursul procesului, „întorsături neașteptate”. 

„Situația este una inedită în momentul de față. Pe măsură ce va fi audiat Zuleam, posibil să fie audiată din nou și partea vătămată Viliginschi vom afla mai multe. Oricum în cauză vor avea loc, probabil, întorsături neașteptate. La instanța de fond, cei doi au spus despre Zuleam și despre faptul că acesta era informat de cineva”, a declarat avocatul. 

Cosmin Zuleam. imbracat in gri este scos din sala de judecata de doi ofiteri de politie imbracati in negru
Cosmin Zuleam. Foto: Daniel Dancea

Fosta iubită, arestată pentru complicitate la omor

Dosarul uciderii omului de afaceri din Sibiu a devenit și mai controversat după arestarea preventivă a fostei iubite a acestuia. Adriana Viliginschi este suspectată de anchetatori că a învățat-o pe o femeie cum să își omoare mama, ca să îi ia averea și să se mute apoi în Dubai. 

Femeia deține un cabinet individual de psihologie și a fost partenera de viață a omului de afaceri Adrian Kreiner timp de aproximativ 18 ani. De altfel, aceasta a fost prezentă în locuința din Sibiu în noaptea atacului din noiembrie 2023. 

După moartea afaceristului, Viliginschi, precum și fiica lui Kreiner, dar și o altă femeie, au fost principalele moștenitoare ale averii. Viliginschi este acuzată că ar fi învățat-o pe Amiana Păștina să își omoare mama, pentru a pune mâna pe mai multe imobile pe care aceasta le deținea în Sibiu. Fiica femeii este, de asemenea, arestată preventiv, alături de o asistentă medicală care ar fi ajutat-o să își ucidă mama.

„Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârșirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta. 

Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinația de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, ușurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormașina și i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât și ulterior săvârșirii faptei de omor calificat”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Adriana Viliginschi imbracvata intr-o rochie mov, sta pe un fotoliu alb cu un caier si un pix in mana.
Adriana Viliginschi. Foto: Facebook

Zuleam, singurul care nu este recidivist

Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Marina Cristian Minae, contestă, în faza de apel pedepsele primite la Tribunalul Alba. Sunt judecați pentru omor calificat, tâlhărie calificată și furt calificat. Zuleam a scăpat de pedepasa închisorii pe viață pentru că este singurul care nu are condamnări anterioare, respectiv nu este recidivist. 

Cei trei au fost obligați să plătească, în solidar, Adrianei Viliginschi suma de 150.000 de euro, iar Vanessei Kreiner – 300.000 de euro, daune morale. Magistratul care a judecat dosarul la instanța de fond a constatat că, în cauză, „există probe certe din care rezultă, în afara oricărui dubiu, că cei trei au comis infracțiuni de o gravitate extremă, după care au încercat să se sustragă urmăririi penale și judecății, părăsind România”.

Anchetatorii s-au folosit în administrarea probelor și de expertize genetice judiciare. Astfel, pe un plic de cafea găsit în locuința din care au supravegheat casa omului de afaceri a fost identificat ADN-ul lui Costinel Cosmin Zuleam, care se afla în baza de date a autorităților judiciare din Slovenia. 

Acesta a fost și punctul de plecare al anchetei, care a dus la identificarea celor trei atacatori. De asemenea, pe o bucată de material textil cu care Laurențiu Ghiță a acoperit un senzor de mișcare, atunci când s-a intrat în locuință, a fost identificat ADN-ul acestuia.  

