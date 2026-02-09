Video: X/ Pentagon

Declarația Pentagonului pe rețelele sociale nu a menționat dacă nava era legată de Venezuela, țară supusă sancțiunilor americane asupra petrolului său și care se bazează pe o flotă clandestină de petroliere cu steaguri false pentru a introduce țiței în lanțurile globale de aprovizionare.

Totuși, Aquila II este unul dintre cele cel puțin 16 petroliere care au părăsit coasta Venezuelei în ianuarie, în urma capturării fostului președinte Nicolás Maduro de către forțele SUA, a declarat Samir Madani, cofondator al TankerTrackers.com. Organizația sa a folosit imagini satelitare și fotografii pentru a documenta mișcările navei.

Datele transmise luni de pe navă arată că aceasta nu transportă în prezent țiței. Aquila II navighează sub pavilion panamez și este supusă sancțiunilor americane pentru transportul de petrol rusesc ilicit.

Nava, deținută de o companie cu sediul declarat în Hong Kong, a funcționat timp de mai multe luni cu transponderul radio dezactivat, o practică denumită „navigare în întuneric”, utilizată frecvent de contrabandiști pentru a-și ascunde locația.

Comandamentul Sudic al SUA, care supraveghează America Latină, a transmis prin e-mail că nu are nimic de adăugat la postarea Pentagonului de pe platforma X. În postare se precizează că armata americană a desfășurat „o interdicție maritimă și un drept de vizită” la bordul navei.

„Aquila II opera sfidând carantina stabilită de președintele Trump pentru navele sancționate în zona Caraibilor”, a declarat Pentagonul. „A fugit, iar noi am urmărit-o”.

Nu s-a precizat dacă SUA au confiscat nava, așa cum s-a întâmplat anterior cu cel puțin alte șapte petroliere sancționate legate de Venezuela.

După îndepărtarea lui Maduro în timpul unui raid nocturn surpriză pe 3 ianuarie, administrația Trump a început să controleze producția, rafinarea și distribuția globală a produselor petroliere ale Venezuelei.

Oficialii administrației republicane au declarat că confiscarea petrolierelor este o modalitate de a genera fonduri pentru a reconstrui industria petrolieră afectată a Venezuelei și a redresa economia țării.

În plus, președintele Donald Trump a vizat blocarea exporturilor de petrol către Cuba, care depinde puternic de livrările de petrol din țări precum Mexic, Rusia și Venezuela.

Trump a semnat recent un ordin executiv care impune tarife pentru bunurile provenite din țările care vând sau furnizează petrol Cubei, punând presiune în special pe Mexic, care a fost o linie de salvare pentru Cuba în ceea ce privește aprovizionarea cu petrol.

Trump a declarat că niciun alt petrol venezuelean nu va mai ajunge în Cuba și a sugerat că guvernul cubanez este aproape de colaps.

