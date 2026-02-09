Sporturile de sezon, precum schiul sau săniușul, sunt completate de accesul la centre de wellness, piscine interioare și servicii de SPA, conturând o nouă tendință în turismul intern: vacanțele echilibrate, care oferă atât mișcare, cât și odihnă.

Sporturi de iarnă și relaxare într-o singură experiență

Iarna, pe lângă stațiunile de pe Valea Prahovei, și Sovata a devenit în ultimii ani un punct de atracție pentru iubitorii de sporturi de sezon. Pârtia de schi destinată începătorilor și celor de nivel intermediar, pârtia de săniuș și traseele de plimbare prin pădure oferă vizitatorilor posibilitatea de a se bucura de aerul curat și de peisajele pitorești ale stațiunii.

Pe lângă activitățile în aer liber, centrele moderne de wellness & SPA permit relaxarea după o zi activă, iar piscinele interioare și serviciile de masaj contribuie la confortul turiștilor.

Stațiunea atrage vizitatori de toate vârstele, de la familii cu copii, care găsesc zone special amenajate pentru distracție și recreere, până la cupluri sau grupuri de prieteni care caută relaxare și confort în mijlocul naturii.

Cerere crescută pentru sejururi în februarie și martie

În lunile ianuarie și februarie se observă o creștere a interesului pentru sejururi care permit acces rapid la pârtii, dar și la facilități de relaxare. Hoteluri din stațiuni cu profil mixt, montan și balnear, raportează o cerere constantă din partea turiștilor care își doresc să schieze în timpul zilei și să se relaxeze seara la SPA sau piscină.

Pe lângă sejururile clasice de iarnă, turiștii manifestă interes și pentru escapade tematice sau sejururi de sezon. Valentines Weekend, vacanțele din luna martie sau perioada Paștelui sunt ocazii în care românii aleg pachete care includ cazare, mese și acces la facilități de wellness, cu tarife adaptate duratei și perioadei de ședere.

Astfel de sejururi sunt gândite atât pentru cupluri, cât și pentru familii, incluzând uneori programe dedicate copiilor sau activități recreative.

„În ianuarie și februarie observăm un interes crescut pentru sejururile de iarnă, în special din partea turiștilor care vin pentru schi sau pentru relaxare la SPA. Pentru Valentines Weekend, sejururi de două nopți pentru cupluri, care includ cazare, demipensiune și acces la zona de wellness, au prețuri cuprinse între 2.800 de lei și 3.000 de lei pentru două persoane.

Totodată, în luna martie, turiștii pot opta pentru sejururi mai liniștite, de duminică până joi, cu acces la SPA și prânzul inclus, cu tarife care pornesc de la aproximativ 2.500 de lei pentru două persoane”, a spus Szabo Levente, managerul Hotel Crystal Wellness & SPA din Sovata.

