Năstase și Băsescu

Unii zic că regimul Năstase a fost cel mai corupt din ultimii 36 de ani, în sensul organizării piramidale foarte eficiente a puterii și a corupției. Cică gențile cu cash ajungeau la cabinetul lui Însuși AN, care, desigur, nu știa nimic despre ele, și, deci, acele grămezi de cash ar fi fost procesate de șeful de cabinet. Peste câțiva ani, absolut întâmplător, unul din acei foști șefi de cabinet ajunsese să fie proprietar al unui uriaș domeniu de lux la Snagov și să cumpere servicii de entertainment prestate de o divă a muzicii franceze și internaționale. Totuși, la miștouri Adrian Năstase era cel mai tare, de exemplu când râdea de un fost ambasador american că umbla cu ea în gură (la corupție zicea el că se referea). Nu cred că atitudinea asta i-a ajutat mult în viață, dar asta e altă discuție…

Alții zic că pe timpul regimului Băsescu (unii îi ziceau regimul Băsescu+Udrea+Cocoș, pe principiul prietenilor noștri americani „follow the money”) se ajunsese ca șpaga cerută din contractele de achiziții publice să fi fost procentual mult mai mare decât pe timpul regimului Năstase. Iar pe relația cu puterile externe, Băsescu ar fi fost mai inspirat, zicând că preferă să sugă direct (nu era clar ce, probabil acadeaua) de la licuriciul cel mare, decât să se încurce cu licuricii mai mici.

Ponta și Iohannis

În toamna lui 2014, Ponta defila spre Cotroceni, având de partea sa marea putere a funcției de prim-ministru, susținere pe față de la nașul său (director al SRI la acea vreme, care se alinta public că urma să fie prim-ministru), o pretinsă calitate de ofițer acoperit al SIE (conform președintelui României în funcție la acel moment), un partid, PSD, care-i umplea Arena Națională cu peste 50.000 de oameni de ziua lui de naștere în septembrie 2014, țara plină cu panouri uriașe cu susținătorul lui, Raed Arafat, apoi un vot de peste 40% în turul 1 al prezidențialelor etc.

Și totuși, el și tabăra lui au fost năuciți de înfrângerea zdobitoare din turul 2 din 16.11.2014, în fața lui „ghinion” Klaus Iohannis. În marea sa inteligență, acesta s-a scăpat, apoi, de la tribuna Cotroceniului, în noiembrie 2015, că „a trebuit să moară oameni” la Colectiv ca să fie dat jos Ponta de la șefia Guvernului. Sinistru…

Apoi, falsul anti-pesedist Iohannis, care împreună cu PNL ceruse și primise vot anti-pesedist la alegerile parlamentare din 6.12.2020, a adus PSD la guvernare după doar 10 luni de la acele alegeri, făcând praf democrația românească, de dragul confortului personal (ca să nu cumva să fie deranjat din vacanțele luxoase foarte lungi de vreo posibilă suspendare în Parlament, dacă ar fi pierdut firava majoritate din prima parte a anului 2021).

Simion și Dan

În mai 2025, ca urmare a crizei democratice uriașe datorate anulării alegerilor decise în 6.12.2024, turul 1 la prezidențiale a fost câștigat detașat, în 4.05.2025, de Sătănel (apud Piedone) George Simion. Un personaj care, cu tupeul maxim al celor care au impresia că au spate puternic, a amenințat public judecători din BEC că-i ca ucide prin jupuire, precum și o fostă colegă din Parlament că o va agresa sexual.

Apoi, într-un blat grețos evident cu Nicușor Dan (confirmat ulterior în decembrie 2025 la votul din Parlament privind așa-zisa Lege Vexler, ca urmare a cererii de reexaminare făcută de iubitorul de legionari din Făgăraș), a făcut tot ce a putut, după 5.05.2025, ca să nu fie votat de anumite categorii sociale (bugetari etc.).

Totuși, spre finalul campaniei dintre cele două tururi, a intervenit însuși Călin Georgescu, care l-a luat de mână pe discipolul Sătănel și au mers împreună în platoul unei televiziuni ca să recite în cor, admirativ, din criminalul Corneliu Zelea Codreanu. Au trecut peste 9 luni de atunci și nu am văzut vreo condamnare, măcar cu o amendă simbolică, a acelui cuplu de tip Satana + Sătănel, de către justiția română, pentru o astfel de încălcare flagrantă a legii în vigoare. Unii speculează că asta ar fi din cauză că ar fi securiști de nădejde. Unul cu state foarte vechi, încă din anii ‘80, când era trimis de regimul politic criminal de atunci (care pe noi ne înfometa și îngheța în apartamente la 12… 13 grade Celsius) să spioneze în Marea Britanie și SUA. Acest „intelligent” chiar s-a scăpat când a vorbit la TV despre „colegii din SIE”…

Dan și Bolojan

La ordinea zilei este dezbaterea din bula cunoscuților mei despre tandemul Nicușor Dan – Ilie Bolojan. De exemplu, unii zic că în politica externă Nicușor Dan ar fi răul mai mare, pentru că se face de râs râzând inexplicabil în poze cu liderii politici străini, se lasă tratat de Macron ca un copil mic care are nevoie de ajutor, nu a fost în stare în aproape 9 luni să ajungă la Casa Albă, se sperie ori de câte ori trebuie să ia o decizie (dinamica relațiilor internaționale din zilele noastre fiind foarte alertă și necesitând de multe ori decizii rapide) etc.

Alții zic că Ilie Bolojan ar fi răul mai mare, pentru că nu ar fi în stare să vorbească engleză la întâlnirile internaționale nici măcar cât eminentul absolvent de Ecologică Ciolacu, pentru că negociază interesele României total netransparent (vezi recentul caz al renegocierii prețului pentru accesul OMV la rezervele semnificative de hidrocarburi ale României), pentru că nu a fost în stare în 8 luni de guvernare nici măcar să atingă performanța Vioricăi Dăncilă de a avea o convorbire telefonică cu vicepreședintele SUA etc.

O concluzie

Dacă la alegerile următoare (din 2028-2029-2030) vom vota în continuare pe principiul răului mai mic, vom avea partea în continuare de același tip de joc, Satana și Sătănel. Iar în timp ce noi ne lăsăm păcăliți de spectacole de prost gust, banii României vor continua să fie sifonați prin achiziții publice supraevaluate de cei care profită de jocul de scenă al unor astfel de personaje, copiii noștri vor continua să plece din țara noastră, nepoții noștri vor continua să se nască și să crească în afara granițelor României, vom continua să plătim facturi uriașe la energie și gaze deși țara noastră are resurse uriașe etc.

Sau poate vom fi mai atenți la ofertele mai serioase pe care le-am putea avea atunci pe buletinele de vot…