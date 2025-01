„A fost o decizie precedată de o mulțime de gânduri, de căutat, și de întrebat, pentru că este o intervenție chirurgicală care îți schimbă viața. Eu, din păcate, la vârsta mea am devenit foarte leneș. Nu mă mai duc la sală, nu mai fac sport, îmi place să gătesc, îmi place să mănânc. Dacă adaugi că am avut și probleme cu sănătatea… am supraviețuit unei forme de cancer pancreatic, am avut un preinfarct în timpul pandemiei, deci adunând toate lucrurile astea a trebuit să fac ceva, chiar dacă poate nu era cea mai logică soluție, era una drastică, dramatică. Am făcut intervenția în Turcia.

Marea mea șansă a fost că o dragă prietenă făcuse aceeași intervenție cu vreo 4-5 luni înainte, ea m-a pus în gardă cu tot ceeea ce va urma. Pentru mine nu a fost un șoc, știam, eram pregătit, și am avut și șansa unui chirurg excepțional, a unei echipe la fel”, a declarat Leonard Miron pentru Cancan.

Operația de micșorare a stomacului vine cu avantaje și dezavantaje, despre care leonar Miron a povestit pentru sursa citată.

„Am descoperit o mulțime de lucruri despre mine, că pot să urc munții foarte ușor acum, pentru că am slăbit 60 de kilograme. Am descoperit că pot să alerg, că nu trebuie să termin totul din farfurie. Viața s-a schimbat foarte mult, evident că trebuie să înțeleg că până la sfârșitul vieții trebuie să iau medicație, 5 pastile pe care trebuie să le iau în fiecare zi. Trebuie să realizez că din cauza lipsei de vitamine, de minerale, pe care ți le aduce o alimentație normală, părul are de suferit, pielea, și trebuie să contrabalansezi, iar asta implică niște cheltuieli, creme și suplimente alimentare.

Dar când mă uit la fotografiile făcute acum 3-4 ani, nu numai că alții nu mă recunosc și am probleme pentru că, de exemplu, în pașaport e o fotografie veche, dar eu nu mă recunosc! Este un sentiment foarte plăcut atunci când mă duc să probez haine mărimea M, iar vânzătoarea îmi sugerează că merge un S”, mai povestește Leonard Miron.

