„Am slăbit pentru că televizorul îngrașă și atunci am fost oarecum obligată să slăbesc. Am dat jos 10 kilograme sau chiar mai mult, printr-o alimentație sănătoasă și mult sport. Mănânc sănătos, am introdus foarte multe salate în alimentație, consum foarte puțină carne la care adaug, zilnic, câteva ore de sport. Îmi iau, în fiecare zi, aportul de energie din micul dejun. Niciodată nu sar peste cea mai importantă masă a zilei. Pe lânga hidratarea zilnică, cu multă apă, am o alimentație sănătoasă. Consum multe salate, fructe și carne”, a povestit Lidia Buble.

Recent, Răzvan Simion a fost întrebat dacă iubita sa, Lidia Buble, cântă la nunți. Prezentatorul de televiziune a oferit amănunte pe seama acestui subiect.

„Da! De ce? Tăiem factură, dacă asta te interesează! Şi pentru domnii de la ANAF, tăiem factură dintotdeauna! Săptămânile viitoare cred că avem vreo trei nunţi! E adevărat, suntem selectivi, suntem selectivi prin prisma preţului… să nu te gândeşti că onorăm toate cererile pe care le primim. Au fost cazuri când am refuzat! Unii bani se mai şi refuză! E important să mai şi refuzi din bani!”, a spus Răzvan Simion.

Citește și

Leo Iorga n-a putut fi operat din cauza unei răceli! Medicii din Hamburg speră să-i poată înlătura tumorile săptămâna viitoare