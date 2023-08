Cântăreața Lidia Buble a anunțat pe rețelele de socializare că a răcit și se tratează cu diverse pastile și produse pentru gât. Artista a postat un videoclip pe contul său personal de Instagram în care se vede cum își administrează tratamentul și le-a mărturisit fanilor că este nevoită să intre în pauză vocală până sâmbătă.

În filmarea postată pe Instagram, Lidia Buble apare luând pastile și folosind spray-uri pentru gât, încercând să se recupereze cât mai repede. Cu toate acestea, artista a menționat că este destul de dificil pentru ea să intre în pauză vocală, deoarece îi place să socializeze și să comunice cu fanii săi.

„E deranj mare. Până sâmbătă intru în pauză vocală. Pentru o vorbăreață ca mine nu există pedeapsă mai mare”, a scris Lidia Buble pe contul ei personal de Instagram.

Lidia Buble, atacată de o femeie în Saint-Tropez

Lidia Buble și prietenele ei au fost în vacanță, în Saint-Tropez. Fetele s-au bucurat de soare, de plajă și de atracțiile destinației. Artista a povestit în mediul online ce i s-a întâmplat în timp ce se afla la un restaurant.

Artista nu a înțeles inițial ce se întâmplă, însă misterul a fost elucidat repede. Se pare că o femeie de la o altă masă a atacat-o pe vedetă.

„Să vedeți ce am pățit aseară. Am ieșit în oraș și stând la masă, la un moment dat m-am ridicat și eu ca orice om din restaurant care se mai mișca stânga, dreapta. Oameni buni, deci ca să vedeți la ce cote înalte au ajuns gelozia și prostia, că sunt șocată până în ziua de azi. Când îmi trece o franzelă pe lângă cap, mai stau un pic, simt un jet pe picioare, dar cu viteză așa.

Zic ce Doamne iartă-mă… mă uit… ca și cum ți-a dat cineva cu un lighean cu apă pe picioare. Mai stau un pic, al doilea val. Când colo, o femeie, de gelozie că m-am ridicat în toată splendoarea mea, să mă mișc că am stat prea mult jos…

Eu și cu Daiana ne-am întors că nu înțelegeam ce se întâmplă, că pe lângă mine mai erau și alte femei care dansau. Când colo, una în spatele meu, ce mare satisfacție pe ea că a dat cu franzela și cu două pahare de șampanie, era foarte fericită, însă ciuda mare a venit că ea, de fapt, voia să-mi dea în față sau pe haine, dar, nu m-a nimerit decât pe picioare și franzela a trecut așa cu viteză pe lângă mine.

Eu am rămas șocată. Tot restaurantul se uita la femeia aia, pentru că nu înțelegea reacția ei nimeni. Boală grea gelozia asta, ce să faci…(…) Noi am rămas șocate, tot restaurantul se uita la ea că nu înțelegea nimeni. Oare mai mergem la plajă azi? Să nu plecăm bătute de aici. Avem trening să ne luăm pe plajă? Apropo, o să postez niște poze acum, cred că sunt un pic cam sexy, dar asta e, ce vină am eu?”, a mărturisit Lidia Buble, în mediul online, potrivit Cancan.

