De Denisa Macovei,

Pe Cristina lumea a cunoscut-o drept „moldoveanca” din duo LikeOne, însă de aproape doi ani este pe cont propriu. Ea s-a transformat într-o vloggerită ce reușește să se impună în zona de online prin videoclipurile realizate într-o tentă amuzantă. De când a renunțat la jurnalism pentru a cuceri zona de online, LikeCreața și-a schimbat și stilul de viață. Cu mai mult timp la dispoziție, tânăra încearcă să recupereze tot timpul pe care l-a pierdut când avea un job cu carte de muncă.

Așa că, atunci când nu filmează pentru a urca material pe YouTube, LikeCreața încearcă să călătoreasă foarte des. Proaspăt reîntoarsă din Dubai, acolo unde și-a sărbătorit ziua de naștere, Cristina a dat fuga la agenția de turism pentru a-și mai achiziționa un pachet de vacanță. „Planul meu de viitor este să călătoresc cât mai mult. Chiar de la începutul lunii mi-am luat o vacanță în Barbados. Până acum nu știu de ce nu am călătorit așa mult, așa că vreau acum să recuperez”, ne-a povestit Cristina.

Toată viața ei s-a schimbat în momentul în care a împlinit 30 de ani, conștientizând atunci că a pierdut vremea și că s-a concentrat pe alte lucruri decât pe cele care o făceau cu adevărat fericită. „Am început să mă simt mai bine după ce am împlinit 30 de ani. Nu știu de ce, dar mă simt mult mai tânără, mult mai energică, sunt flower-power, iar acum la 33 de ani se spune că cei care ajung la vârsta asta vor avea un an bombă. Nu am avut nicio depresie când am trecut pragul de 30. Am conștientizat că viața se duce, că nu trăim o veșnicie și atunci am început să mă bucur și mai mult de viață și să apreciez fiecare zi”, ne-a mai spus vloggerița.

VIDEO: Robert Hanciarec

