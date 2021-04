Lili Sandu a făcut cursuri de nutriție din cauza unei probleme de sănătate. Prin ce a trecut vedeta

Vedeta a fost invitată în podcastul Lorenei Buhnici unde a povestit că a făcut cursuri de nutriție după ce a descoperit că are o problemă de sănătate, o dereglare hormonală.

„Totul a început cu o problemă de sănătate. Atunci îți dai seama că trebuie să reglezi ceva la tine, începi să te documentezi și, ușor-ușor, începe să-ți placă. Să fie mai mult decât un hobby, să fie o pasiune. Asta s-a întâmplat cu mine”, a declarat Lili Sandu.

Vedeta, la 30 de ani, avea un stil de viață nesănătos, mânca atunci când apuca, nu dormea suficient, era stresată. A făcut analize atunci, iar acestea arătau că nu va putea să aibă copii. A luat măsuri, a adoptat alt regim de viață, a urmat și o dietă vegană.

„Înainte să plec din România (în Los Angeles), probabil din cauza stresului, din cauza nopților nedormite, concerte și așa mai departe, am avut o dereglare hormonală puternică. Analizele îmi arătau că eu nu voi mai putea face copii. Eram într-o premenopauză. Aveam până în 30 de ani, 29. Asta a coincis cu perioada în care eu am plecat. Los Angeles este kilometrul zero în ceea ce privește nutriția. Nu cred că există un loc atât de ofertant cum este el.

Am cunoscut un doctor care m-a pus pe o dietă vegană. Mi-a fost foarte greu, dar repet, acolo aveam ce să mănânc și gustos. Sunt supermarketuri întregi în care te servești cu totul vegan și gustos. Așa au început acele căutări. Mi-am dat seama că era ceva și la nivel psihologic, la nivel spiritual. Așa am început vindecarea”, a continuat ea.

Lili Sandu nu mai e vegană

„Nu am rămas vegană, după ce m-am întors în România mi-a fost foarte greu, dar cei 7 ani au fost stricți. Citeam orice etichetă apoi. (…) Am început încet. Am introdus ouă, brânză de capră, acum pot să spun că mănânc carne. Am mâncat carne în timpul sarcinii. Mi-aducea mama carne de la țară, curată.

La început, în momentul în care ai o problemă de sănătate, trebuie un pic să faci militărie cu organismul pentru că îți dictează creierul: «Ce, nu-mi dai zahăr?». Eu aveam și o dependență de zahăr. Dacă îmi cumpăram un tort, până nu îl mâncam…, nu exista să iau de două ori și după să mă opresc. Acum pot să-mi păstrez un echilibru”, a mai spus actrița în același interviu.

Lili a locuit în Los Angeles șapte ani. De cinci ani aceasta s-a stabilit în România, are o relație cu modelul Silviu Țolu. Împreună au și un copil, pe Thomas Jay Cristian, care s-a născut în august 2020.

