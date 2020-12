Lili Sandu și Silviu Țolu, imagini de colecție alături de băiețelul lor, în vârstă de 4 luni. Vedeta s-a refăcut complet după naștere

„4 luni fericite, micuțule TJ! Tu ești raza noastră de lumină”, a scris Lili Sandu în dreptul fotografiilor. Vedeta a dezvăluit pe contul de socializare și cum se menține în formă.

„Sinceră să fiu, eu am fost foarte mirată, pentru că la 24 de kilograme pe care le-am luat la 41 de ani, o să dureze vreun an. Mă resemnasem deja. Nu știu, s-a întâmplat, pur și simplu să slăbesc, cred că din alăptat exclusiv.

La sală nu am mai ajuns și nici nu cred că o voi face prea curând, pentru că mi-e frică cu tâmpenia asta de virus și nici dietă nu țin. Bineînțeles că nu mai mănânc cantitatea pe care o mâncam în timpul sarcinii”, spune vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Având în vedere că alăptez, nu mănânc fructe, doar banane. Nu prea mănânc salate. A fost ok până acum și am zi să nu o forțez, dacă bebe nu are colici, e bine așa.Foarte important: nu mănânc deloc lactate, nu mâncam nici înainte, dar acum chiar le evit și nu mănânc picant”, a dezvăluit artista.

Citeşte şi:

Elefantul galben-negru din cameră. Cum am ratat noi, presa, fenomenul AUR

Asistent medical de la Spitalul de copii din Timișoara, acuzat de abuzuri sexuale! „Se punea cu noi în pat. Intra peste noi la duș”

Ai bani la bursă și te tentează să-i înmulțești? 10 reguli înainte de a începe

PARTENERI - GSP.RO Detaliul ȘOCANT care a trecut neobservat în înregistrarea scandalului cu Coltescu: „În țara mea, românii sunt ....

PARTENERI - PLAYTECH Gino Iorgulescu, DEVASTAT după vestea primită dimineață. Primele declarații: „Nu pot să cred că e adevărat”

HOROSCOP Horoscop 10 decembrie 2020. Scorpionii sunt mai calmi și mai dispuși să asculte ce au de spus ceilalți

Știrileprotv.ro Câte mii de lei a cerut firma care a adus 'cel mai urât brad din lume' la Arad. Reacţia primarului