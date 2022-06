Lili Sandu, adevărul despre nunta cu Silviu Țolu. De ce nu au făcut pasul cel mare. „Nici botezul nu am apucat să îl facem cum trebuie”

„Nu știm. Botezul l-am făcut în timpul pandemiei, pentru că am ținut neapărat să-l facem, dar a fost foarte restrâns.

Doar gândul că ar trebui să stau acum și cu toată energia pe care o am în loc să mă duc într-o vacanță, să organizez ceva de amploare, nu, n-aș putea, sincer”, a declarat Lili Sandu în cadrul emisiunii Star News, pe Antena Stars.

„Eterna întrebare. Nu știm. Nu am avut timp, a fost pandemie, am lăsat-o pe planul doi (n.r. – căsătoria), nici botezul nu am apucat să-l facem ca lumea ”, a mărturisit iubitul vedetei, potrivit Spynews.

S-a refugiat în alcool, la scurt timp după naștere

Lili Sandu a fost invitată la „Vorbește lumea”, emisiunea de la PRO TV, unde a făcut dezvăluiri neașteptate. Vedeta a recunoscut că i-a fost dificil să se adapteze la viața de mamă și alcoolul a fost un refugiu pentru ea.

„În cazul meu, alcoolul a fost un refugiu. Acum a nu se înțelege că l-am dus la extrem, nu încurajez, dar acolo, un strop, pe podeaua băii, când nu mai poți.

Eu știam, din ce am auzit, că nu va fi doar cu lapte și miere și beatitudine. Pentru mine, primul an de maternitate a fost un carusel al emoțiilor pe care nu știam că le voi avea”, a spus recent Lili Sandu.

GSP.RO Poliția Română i-a dat permisul înapoi fiindcă a scris 4 cuvinte pe procesul verbal. Tribunalul i-a dat dreptate

Playtech.ro Elena Udrea, tratată ca o REGINĂ în penitenciar. Este ireal cine o păzește de restul deținutelor! Detalii de ultimă oră

Observatornews.ro "Ai lăsat Ioane o tristețe de nedescris. Aş striga să mă audă cerul". Patru familii îşi plâng morţii, după tragedia din Iaşi

HOROSCOP Horoscop 18 iunie 2022. Taurii au nevoie de o abordare matură a problemelor lor ce au legătură cu progresul profesional

Știrileprotv.ro Este stare de urgență în Italia! Ce s-a întâmplat

Orangesport.ro Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic

PUBLICITATE Cum a ajuns HeartWork afacere de peste jumătate de milion de euro