Adina Buzatu a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a participat la rubrica „Sosurile iuți”. Regulile jocului sunt simple, iar invitații trebuie să răspundă întrebărilor incomode scrise pe un bilețel, dacă nu vor ca întrebarea să fie citită cu voce tare, ei sunt nevoiți să mănânce iute.

Ea a fost provocată să spună trei nume de bărbați celebri de la noi din țară, care activează în diferite domenii, și care i-au propus sau i-au dat de înțeles că și-ar dori să beneficieze gratuit de serviciile sale. „Spune-mi trei nume de bărbați celebri din România, din sport, showbiz, politică sau afeceri care ți-au spus direct sau ți-au dat de înțeles că ar dori să îi îmbraci gratis”, a fost întrebarea la care Adina Buzatu a răspuns fără ezitare.

Se pare că Prințul Paul și Prințul Nicolae au doriți să fie îmbrăcați gratis de aceasta. „Prințul Paul și Prințul Nicolae. Mi-e rău, deci dacă încep așa… Asta e, ce să facem? E sensibilă treaba”, a mărturisit Adina Buzatu, potrivit PRO TV.,

Extrem de sinceră și asumată, Adina Buzatu a spus în emisiunea lui Cătălin Măruță că Lino Golden se îmbracă prost, dar nici stilul lui Dorian Popa nu e pe placul ei. „Lino nu-mi place. Țin la el, e un băiat minunat, dar nu-mi place… Mamă, dar îl iubesc tare de tot… Dorian! Dorian nu se îmbracă prost, se îmbracă bine pentru imaginea lui. El e mult mai mult decât imaginea. E un băiat foarte deștept și foarte profund.”

După ce un fan l-a anunțat pe contul de Instagram că designerul a spus că el nu se îmbracăn bine, Lino Golden a răbufnit și a jignit-o public pe Adina Buzatu.

„Oficial te îmbraci cel mai prost din România. Adina Buzatu a zis la Măruță”, a fost mesajul primit de fostul protejat al lui Alex Velea.

„Își cumpără costumele din China și le vinde aici, la români”

Cântărețul a avut o reacție dură și a jignit-o pe Adina Buzatu: „Să-i zici Adinei Buzatu că are tot capul operat și să recunoască că are 75 de ani și că își cumpără costumele din China și le vinde aici, la români. Doamna Adina, singura oară când am fost cel mai prost îmbrăcat a fost când am venit să mă îmbrăcați dvs. O zi sexy vă urez!”

După declarațiile făcute de Lino Golden, Adina Buzatu a mărturisit că este amuzată de situație. „Da, nașpa, n-am ce comenta, m-a amuzat subiectul. Nu am nimic de comentat”, a spus aceasta pentru Spynews.ro.

Alex Velea, Mario Fresh și Lino Golden au ocupat multă vreme primele pagini ale tabloidelor, după ce s-a aflat că prietenia dintre ei s-a destrămat. Cei trei colaborau perfect pe plan muzical, însă legătura s-a rupt brusc. Mario Fresh a făcut mai mulți pași spre o împăcare cu logodnicul Antoniei și a recunoscut că Alex Velea a fost cel care l-a iniția în această carieră.

