Fondatorul grupurilor Strop (1981), Salt, dar mai ales Tectonic (1986), muzicianul rămas în istoria rockului a început cu totul altă viață, la Birmingham. Până la suspendarea evenimentelor publice, măsuri de luptă împotriva propagării coronavirusului, Liviu Hoisan a fost supraveghetor de securitate la multe concerte, expoziții și alte manifestări de anvergură din centrul metropolei britanice.

Fără doar și poate cel curajos muzician din anii 80, pionier al heavy metalului, gen inventat de giganții Judas Priest ori Ozzy Osbourne (Black Sabbath), Hoisan se bucură, la 58 de ani, de o altă viață. Soarta l-a dus chiar în orașul în care vestitele trupe sus amintite au plecat la drum înainte ca muzica lor să cucerească mapamondul.

Fondatorul Tectonic, primul grup trash metal românesc, apoi Comandorul Hoisan, Gruparea Industrială, Sub Semnul Crucii , au fost doar câteva titulaturi sub care Hoisan (muzican, programator, textier muzical și grafician) a urcat pe scenă. Poate inconștiența vârstei, atitudinea sa muzicală și vestimentară l-au transformat în client al vechii Miliții.

Hoisan a absolvit cursuri de specialitate în domeniul securității publice în Birmingham

Rezident de șapte ani în cel de-al doilea mare oraș al Regatului Unit, ”Comandorul Hoisan”, a absolvit cursuri și pregătire de specialitate în domeniul securității, este licențiat și participă la multe evenimente sociale ce au loc în metropola ce l-a adoptat, a doua ca mărime din Regatul Unit al Marii Britanii.

”Acum lucrurile s-au blocat temporar. Am lucrat la evenimete publice de anvergură, concerte, expoziții, ordine publică. Colaborăm strâns cu poliția. Birmingham este un oraș aparte. Cu oricine vorbesc nu se poate să nu aibă o cunoștință din marile trupe care s-au născut aici și au reformat rockul mondial. Stau aproape de podul ce poartă numele megagrupului Black Sabbath, prima și cea mai influentă formație de heavy metal. Implicit de locul unde a copilărit Ozzy Osbourne. Duc o viață liniștită, decentă, cu contribuții plătite plină de prieteni. Am automobil degeaba, ca majoritatea britanicilor merg cu autobuzul care este foarte eficient în oraș”, ne povestește Liviu Hoisan. ”Muzica? Mă mai joc acasă. Lumea s-a schimbat, localurile sunt scumpe pentru cei dornici să vadă un concert. Însă rămân activ în peisajul underground-ului muzical din Birmingham”, completează ”comandatorul” ce are acum uniformă de ordine publică.

În anii ‘80 cântările sale ce se lăsau ”cu scandal” și dădeau de furcă miliției (până când i s-a mai interzis să urce pe vreo scenă), l-au transformat pe Liviu Hoisan în modelul nonconformist a generații de rockeri. Astăzi chiar el lucreză cu poliția pentru ca evenimentele să se desfășoare fără probleme