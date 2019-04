Liviu are o relație specială cu Nea Mărin, aproape una ca între un tată și fiul său. Așa se explică de ce simpaticul coregraf, transformat de emisiunile de la Antena 1 și în vedetă TV, a sărit imediat în ajutorul lui când Liviu s-a plâns că nu are bani să termine casa din Băneasa și s-o amenajeze.

În urmă cu vreo doi ani, Vârciu a luat o primă tranșă, de 30.000 de euro, de la Nea Mărin, fără condiții de returnare și fără dobândă. Bani pe care i-a dat înapoi cu țârâita, când a avut contracte mai serioase. Apoi, i-a mai cerut împrumuturi, diverse sume, totalul ajungând la 50.000 de euro! Nu puține au fost glumele legate de apariția lui în emisiunea „Poftiți pe la noi”, în care se spunea că Nea Mărin l-a adus la show ca să fie sigur că Vârciu mai încasează ceva bani și își mai recuperează din banii împrumutați, însă… băiat serios, acesta i-a dat înapoi și ultimul leuț! Datoria s-a stins după ce Liviu a prins un rol în serialul „Fructul oprit” și a fost numit coprezentator la „Asia Express”, pentru că aceste două producții i-au băgat suficient în buzunar cât să poată returna integral împrumutul.

O să-i mulțumească toată viața

Azi, Liviu nu mai are bani de dat. Însă nu exclude să mai aibă de luat. Îl ține aproape pe Nea Mărin pentru situațiile în care va dori să mai facă o investiție fără să apeleze la instituțiile bancare…

