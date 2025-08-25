Imagini cu Gabriela Cristea și familia sa în vacanță au făcut furori recent pe rețelele de socializare. Gabriela Cristea și Tavi Clonda se bucură de o nouă escapadă alături de cele două fiice ale lor, iar imaginile postate pe rețelele sociale arată cât de mult se bucură familia de această experiență. De data aceasta, cei patru au ales ca destinație San Francisco, celebrul oraș american renumit pentru atracțiile sale turistice și peisajele spectaculoase.

Unde s-a simțit în nesiguranță vedeta

Deși sunt încântați de celebrul oraș, o experiență anume a lăsat-o cu un gust amar pe fosta prezentatoare de televiziune. Despre ce e vorba? Întreaga familie a vizitat China Town, o locație inedită pentru mulți. Pentru Gabriela Cristea nu a fost o vizită pe cinste, ea s-a simțit în nesiguranță.

„Deși nu ne-am propus, am nimerit și în China Town. Lume multă și pestriță, produse pe care nu le-am mai văzut niciodată si voci agitate și gălăgioase care negociau de zor, mizerie multă și un miros înțepător. Recunosc că nu m-am simțit tocmai în largul meu, ba chiar mi-am dorit să plec cât mai repede de acolo si am stat tot drumul cu mâna pe poșeta”, a transmis vedeta pe Facebook, unde a arătat și poze.

Fanii au reacționat: „Eu trăiesc în America de 30 de ani și nu mi s-au furat niciodată nimic din portofel în China Town. Nu mai exagerați”, a comentat cineva.

„Chestie de percepție. Trăind aici de 30 de ani, nu pot spune ca e locul favorit – nu mai au nici produsele pe care le găseam cu mulți ani în urmă, dar nu e să stai cu frica în oase. O experiență care merită trăită. Next…”, i-a scris alt fan.

„Bine că ați intrat și acolo! Atenție la ce mâncați și ce cumpărați – se fac tot felul de chestii în care se pun tot felul”, a fost reacția altui fan.

Ce spune Tavi Clonda despre San Francisco

Tavi Clonda a transmis și un mesaj emoționant fanilor, descriind vizita în San Francisco drept „un vis împlinit”. Fanii au reacționat imediat cu sute de aprecieri și mesaje de încurajare, urându-le vacanță frumoasă.

„Pentru vacanța asta ne-am propus să fim relaxați și până acum ne-a ieșit destul de bine. Suntem în San Francisco și mai stăm aici și mâine. Azi am bifat câteva dintre locurile semnificative, am râs mult (mai ales noi, adulții) și ne-am bucurat de oraș, dar mai ales ne-am bucurat de noi. Am făcut muuuuulte selfie-uri, doar puține sunt «bune» pentru că ne-am strâmbat mult de râs”, a spus Gabriela Cristea.

Aceasta nu este prima aventură din acest an pentru cei doi, care obișnuiesc să călătorească împreună cu fetițele lor și să împărtășească imagini din destinațiile vizitate.

Deși Gabriela Cristea a ales să se retragă de pe micile ecrane pentru a-și dedica mai mult timp familiei, ea și Tavi Clonda rămân unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul românesc. Naturaletea și apropierea față de fani îi mențin mereu în atenția publicului.

