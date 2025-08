De la Miss Minnesota la „cea mai deșteaptă din încăpere”

„Suntem devastați să vă spunem că soția, mama și bunica noastră iubită s-a stins din viață”, a transmis familia, precizând că artista a fost înconjurată de cei dragi în ultimele clipe, anunță Reuters.

Născută pe 5 august 1945, la St. Paul, Minnesota, Anderson și-a început cariera cu teatru comunitar și concursuri de frumusețe. A marcat Hollywoodul după aparițiile cu părul blond platinat, la mijlocul anilor 70.

RIP Loni Anderson (1945–2025)🎩🪄



Best known as the unforgettable Jennifer Marlowe on WKRP in Cincinnati, Loni lit up the screen with beauty, brains, and humor.



She passed away at 79, just days before her 80th birthday.#RIP #LoniAnderson💔💔💔 pic.twitter.com/KJFQIEkbys — Music Jim 🎩🪄 (@MusicJim2) August 4, 2025

După apariții episodice în „The Bob Newhart show”, „The love boat” sau „Threes company”, vedeta a convins producătorii sitcomului „WKRP in Cincinnati” (1978-1982) să-i scrie personajul Jennifer Marlowe altfel decât stereotipul secretarei naive: frumoasă, dar imbatabilă la minte și negocieri. Rolul i-a adus două nominalizări la Premiile Emmy.

Roluri de sex-simboluri și o carieră de patru decenii

După succesul din „WKRP”, Anderson a interpretat două dive hollywoodiene cu destine tragice: Jayne Mansfield, alături de Arnold Schwarzenegger în telefilmul „The Jayne Mansfield story”, și actrița Thelma Todd, într-o dramă despre moartea misterioasă a starului anilor 30.

În total, actrița a jucat în șase seriale, șapte filme de cinema, 19 pelicule tv și două mini-serii, experiențe pe care le-a povestit în autobiografia bestseller „My life in high heels”, publicată în 1995.

Povestea de dragoste cu Burt Reynolds și viața de după

Loni Anderson și Burt Reynolds s-au cunoscut în 1981 la o emisiune tv, au început să se întâlnească un an mai târziu și au jucat împreună în comedia „Stroker ace” (1983). Nunta lor din 1988 a fost urmărită de toată America, la fel și divorțul, șase ani mai târziu.

Actrița Loni Andreson a adoptat împreună cu Reynolds un băiat, Quinton. Foto: Profimedia Images

Din anul 2008 era căsătorită cu Bob Flick, membru al trupei folk The Brothers Four.

O voce pentru pacienții cu boli pulmonare

Mai puțin cunoscut publicului este faptul că Anderson a fost și o susținătoare a campaniilor de conștientizare a bolii pulmonare obstructive cronice (Bopc), după ce ambii părinți ai ei au suferit de această afecțiune, scrie The Times of India.

Loni Andreson și soțul ei, Bob Flick, la un eveniment caritabil, noiembrie 2023. Foto: Profimedia Images

Implicarea ei în ONG-uri de profil a început la sfârșitul anilor 90 și a continuat până aproape de moarte.

Moștenirea lui Jennifer Marlowe

Criticii spun că Jennifer Marlowe a deschis drumul personajelor feminine care combină farmecul cu inteligența într-un peisaj tv dominat de clișee. Într-un interviu mai vechi, Anderson glumea că „astăzi, Jennifer ar fi probabil CEO”, o concluzie care rezumă perfect felul în care actrița a transformat un rol secundar într-un simbol al emancipării, titra Reuters.

It is with great sadness I announce the passing of the lovely Loni Anderson. 💔

This photo is from Barbara Edens birthday party a few years ago.

Several other friends pictured are no longer with us.

Loni was such a beautiful, smart, funny lady. #lonianderson #RIP pic.twitter.com/UoeK2sBWwM — Erin Murphy Fanpage (@0Erin_Murphy) August 3, 2025

Loni Anderson lasă în urmă un fiu, un soț, doi nepoți și milioane de telespectatori care au crescut cu replicile ei din „WKRP in Cincinnati”. Actorii și fanii o plâng, dar își amintesc că, pe platou și în viață, a rămas „cea mai deșteaptă din încăpere”.

