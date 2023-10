Lora este o femeie frumoasă, care reușește să atragă privirile oriunde merge. De data aceasta, cântăreața și-a făcut apariția la un eveniment monden din București, într-o ținută extrem de îndrăzneață. Ea a purtat portjartiere, iar Ionuț Ghenu a rămas mut de uimire când și-a văzut iubita.

„El m-a adus aici. Și a zis «baby, dar vii acasă așa, da?! Adică mai stai așa prin casă!». El, săracul, vede numai moțu în vârful capului, nu pe ăsta aranjat. Și chestii pufoase și comode. Noroc cu câte un eveniment din ăsta că mă mai vede și el drăguță”, a declarat Lora pentru cancan.ro.

Artista recunoaște că atunci când stă acasă îi place să poarte ținute lejere, iar viitorul ei soț nu este obișnuit să o vadă prea des îmbrăcată extravagant. Din fericire pentru Lora, Ionuț Ghenu nu este un bărbat gelos și are foarte mare încredere în partenera lui, astfel că nu îl deranjează deloc atunci când iubita sa poartă ținute mai îndrăznețe.

„Mai știe lumea și ce personalitate am, n-are de ce să fie gelos și n-are de ce să-i fie frică”, a spus vedeta.

Deși are un program foarte încărcat, Lora are grijă și de casă. Nu obișnuiește să facă mâncare prea des pentru că Ionuț Ghenu este pasionat de gastronomie și preferă să gătească el, dar ea face mereu curat în urma iubitului ei. „Nu prea am timp să fac mâncare complicată. Dar fac niște supe creme foarte bune, că am un aparat. Și Ionuț e cel care gătește foarte bine, îi place foarte mult, îl relaxează. Iar eu mănânc cu poftă și apreciez bucătarul. (…) Da, spăl vasele, fac curat după el. Am și ajutor la partea asta, pentru că el de multe ori mă ajută, nu îți imagina că fiecare face singur chestii. Suntem o echipă.”

„Banii îmi amintesc cât de capabilă am fost”

Lora se află în lumina reflectoarelor de aproape douăzeci de ani și are în palmares zeci de piese muzicale care au cucerit topurile. Artista se declară împlinită atât pe plan profesional, cât și personal și le-a împărtășit celor doi prezentatori care sunt cele trei lucruri care o fac astăzi fericită.

„Fanii, banii și anii. Fanii, pentru că mă iubesc necondiționat, banii, pentru că îmi amintesc cât de capabilă am fost. Pentru mine, faptul că am o situație mai OK acum înseamnă că am muncit și am reușit, înseamnă că a fost corect cum am gândit. Anii, pentru că iubesc etapa asta a vieții mele, pentru că vine cu atât de multă experiență. Nu mi-am pierdut entuziasmul și curiozitatea, nu o să mi le pierd. Se pare că sunt dintr-un aluat foarte bun, mulțumesc Universului pentru asta”, a subliniat Lora.

Adevărul despre relația dintre Lora și Ionuț Ghenu

Înainte de a avea o relație cu managerul ei, Ionuț Ghenu, Lora a fost căsătorită timp de doi ani cu Dan Badea. După divorțul de comediant, artista a fost acuzată că i-a furat iubitul Doiniței Oancea, pe Ionuț Ghenu. Ea mereu a susținut că nu e adevărat, că lucrurile, în realitate, au stat altfel.

În podcastul său, Jorge a fost hotărât să scoată la iveală adevărul despre relația lor. „Amanți cât timp ați fost?”, i-a întrebat artistul pe Lora și pe Ionuț Ghenu. „Amanți? Nu am fost amantul nimănui”, a răbufnit el.

„Păi, suntem amanți, că nu suntem căsătoriți”, a răspuns Lora. „Știu că așa s-a spus, dar n-am fost amanți. Mi-a fost ciudă un pic, știi? Îți vine să te răzbuni un pic… când ești acuzat de lucruri înainte să le faci, hai să le faci și pe urmă să fie mai simplu, știi?”, a mai spus Lora, conform protv.ro.