După 10 ani de relație, Lora și Ionuț Ghenu au decis să se căsătorească, iar zilele trecute ei au fost invitați în podcastul lui Bursucu’, acolo unde au vorbit despre modeul în care a evoluat cuplul de-a lungul timpului.

Lora a spus ce nu i-ar ierta partenerului ei

Printre altele, cântăreața a vorbit și despre o posibilă despărțire de soțul ei, dezvăluind ce nu i-ar putea ierta.

„Soțul meu este un om minunat. Dar dacă va greși vreodată, dacă va deveni rău, eu nu voi mai permite inimii mele să trăiască într-o poveste falsă. Am jurat la bine și la greu, dar nu la bine și la rău. Doar dacă luptăm împreună împotriva acelui rău… Indiferent de cât de mult iubesc o persoană, dacă devine rea și nu își mai revine de acolo și asta e noua realitate a acestui om, o să îl iubesc de la distanță. Așa sunt eu. Nu îmi doresc să fie lângă mine așa”, a spus Lora.

Bursucu’ a vrut să afle și detalii despre divorțul ei de Dan Badea, din urmă cu aproximativ 11 ani, mai ales pentru că ei doi au plecat de mână după ce au divorțat oficial.

„A fost pe bune totul. Noi am plecat la divorț de mână. Nu a fost o strategie, strategie să ce? A fost pe bune. El a dat cu noroi în privat. Ne-am spus niște lucruri. El ar fi vrut cu emisiuni, pe vremea aia, să mergem că se câștiga. Avea altă mentalitate. Am ajuns la un consens. Chiar așa era. Am vrut să fie ok. Ideea era să rămânem prieteni. Eu așa am crezut”, a spus Lora.

„Ei n-au dat cu noroi unul în altul, așa știu. N-a fost circ și panaramă. Chiar n-a fost”, a completat Ionuț Ghenu.

Ionuț Ghenu nu i-ar rămâne prieten după divorț

În cadrul podcastului, Bursucu’ a afirmat că nu ai cum să rămâi prieten cu fostul partener, însă Lora l-a contrazis.

„Adică da, ne respectăm, pentru mine era suficient. Sunt oameni care-și cresc copiii într-un respect… Sunt foarte multe persoane care sunt un exemplu de bun-simț și educație. La noi a fost de comun acord. Era clar, era evident că nu funcționează. Nu poți, printr-o victimizare, să obligi omul celălalt să rămână cu tine. Nu mi se pare corect. Mi se pare în neregulă să șantajezi pe cineva emoțional să rămână cu tine când omul ăla e nefericit. Eu n-am făcut și n-o să fac niciodată asta”, a afirmat Lora, care l-a întrebat pe Ionuț Ghenu dacă i-ar deveni dușman în cazul în care divorțează.

„Nu dușman, dar nici prieten”, a răspuns Ionuț Ghenu.

Apoi Lora a adăugat: „Eu pot să înțeleg că a călcat strâmb, că a greșit. Nu îmi doresc să devenim dușmani, să îi fiu dușman. Nu îi doresc răul, vreau să îi fie bine. Putem fi prieteni, pot să te ajut, dar atât. Într-o relație stabilă nu faci asta. Dacă ești un om slab care a cedat tentațiilor din jur înseamnă că nu e o relație cum trebuie. Este important ca doi oameni care își doresc să îmbătrânească împreună să facă pași pentru asta, să se respecte. Asta e doar o păcăleală, nu e ceva solid”.

