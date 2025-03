La Fresh by Unica, artista a vorbit despre intervențiile estetice pe care le-a făcut până la vârsta de 42 de ani.

Lora a fost asaltată cu speculaţii legate de aspectul ei fizic, de-a lungul timpului. O întrebare frecventă a fost legată de posteriorul său.

Unii au spus fără rețineri că ar fi fost modificat printr-o intervenție estetică de tip BBL (Brazilian Butt Lift). Lora nu s-a ferit să răspundă și a lămurit misterul.

„M-a întrebat cineva recent dacă am făcut BBL. Nu, am făcut genuflexiuni, vrei să te mint? Am făcut genuflexiuni. S-a spus despre mine că posteriorul meu este artificial și s-a votat acum mulți ani pe internet că da”, a spus Lora, pentru Unica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Mi-am făcut recent o intervenţie la nivelul buzei superioare. Mi-a ridicat un pic buza de sus, ceva foarte supernatural, pentru că am lansat rujuri și am vrut să se vadă bine”, a declarat Lora la Fresh by Unica.

Fanii artistei au fost curioși să afle detalii despre acest procedeu. „Am vrut să am efectul ăsta pe parcursul zilei. Și am un om foarte bun pe chestia asta și am apelat la prietena mea, în care am încredere”, a mai adăugat Lora.

Recomandări Motivarea BEC pentru anularea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale

Cât despre alte posibile intervenții, Lora a fost clară, făcând referire la perioada în care a suferit o rinoplastie nereuşită, că este epuizată să mai repete aceleași detalii ale situaţiei prin care a trecut în urmă cu mult timp în urmă.

„Lăsând nasul la o parte, că am povestit despre nas, și ce-am pățit și câte operații am fost nevoită să sufăr, și care anume a fost problema… Am tot obosit să explic după 20 de ani aceeaşi chestie”, a mai spus artista.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România România, la două luni de Schengen: milioane de țigări de contrabandă și vehicule furate, descoperite de Poliția de Frontieră

Urmărește-ne pe Google News