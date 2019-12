De Livia Lixandru,

La început interpreta a spus că a fost vorba despre ”agresivitate verbală”, ulterior ajungându-se și la agresiuni fizice. ”A durut cum nu vă puteți imagina”, mărturisește Lora, referindu-se și la faptul că Dan Badea nu dorea să aibă copii.

„O să fiu foarte sinceră fără să fiu melodramatică. Am acceptat să rămân într-o relaţie în care iubitul meu devenise agresiv fizic, lucru care s-a întâmplat după ce am tolerat agresivitate verbală.

Mi s-a cerut să aleg între a cânta şi el, iar o altă limită a fost minciuna pe care mi-a spus-o când susţinea că îşi doreşte familie şi copil şi apoi mi-a spus că nu vrea copil.

A durut cum nu vă puteţi imagina, pentru că îmi spunea cine o să mai meargă în locul meu la concerte! În momentul ăla, clar ai iubit o proiecţie. Ultima dată când am suferit foarte tare am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie, stăteam înghesuită şi am plâns ca un copil mic”, a mai declarat Lora, potrivit Cancan.

În prezent, Lora trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ionuț Ghenu. Cei doi sunt deciși să facă pasul cel mare și să devină cât mai curând părinți.