Acum, într-un interviu pe care l-a acordat la Antena Stars, celebra cântăreață a vorbit despre relația ei, dar și despre planurile pe care le are cu Ionuț Ghenu. Mai exact, Lora a spus că, deoarece le place foarte mult să meargă în Bali, ea și soțul ei s-au gândit să își cumpere acolo o casă.

Însă artista i-a cerut un semn lui Dumnezeu, pentru a fi sigură că ia decizia corectă, iar acesta a venit, după ce a găsit un teren lângă București. Așa, Lora și-a dat seama că trebuie să-și construiască o casă în România, nu să își cumpere o locuință în Bali.

„Ne-am gândit să ne luăm o casă acolo, în Bali, și ne-am dorit, însă peste noapte a apărut aici. I-am cerut un semn lui Dumnezeu și l-am primit, iar după am cumpărat un teren foarte frumos aici, lângă București, între pădure și lac. Și am considerat că acesta e semnul și nu are sens să cumpărăm în altă parte sau să închiriem pe termen lung în altă parte, când iată, am primit ceea ce ne-am dorit”, a spus Lora la Antena Stars.

După ce ea și Ionuț Ghenu au decis să își cumpere un teren între pădure și lac, artista a dezvăluit că au început din nou să se gândească la vacanță. Și prima destinație care îi vine în minte este tot Bali, dar ar prefera să meargă în Tenerife, deoarece este mai aproape și este cald și acolo.

„Nu știu, eu vreau undeva la cald, măcar în Tenerife, că e aproape. Că dacă mă scapi în Bali, patru luni nu mă mai întorc. Prima dată, în pandemie, am stat șase luni, cumva obligată de vremuri, iar a doua oară am stat patru luni, pentru că ne-am dorit. Planul nostru era să stăm jumătate de an în Bali și jumătate în România. Uite că s-au întâmplat foarte multe și le consider semne, că trebuie să stau mai mult acasă, aici. În Bali pot merge oricând”, a mai spus Lora pentru SpyNews.

